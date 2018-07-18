螃蟹穴潘屋 修復重生點亮新埔

新埔潘屋為新埔鎮眾多歷史建築之一，將進行修復工程。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣新埔鎮發展甚早，早年商賈雲集，宅第叢生，至今保留不少古建築，近年以「3街6巷9宗祠」發展地方特色，其中新埔潘屋為縣定古蹟，富含客家建築工藝，日前再獲文化部補助，將進行修復工程，預計於2020年完工。

新竹縣政府在潘家後人與縣府的攜手合作下，向文化部爭取建築硬體修復工程經費，以「新埔宗祠博物館之宗祠整建計畫─縣定古蹟新埔潘屋修復工程」，獲文化部核定補助經費5042萬6400元，修復計畫預訂計畫期程為20個月，預定自2018年7月起至2020年2月止。

新竹縣政府文化局局長張宜真表示，新埔潘屋於1985年公告為縣定古蹟，由潘庶賢於西元1786年所建，而現存建築則是在1815年由潘庶賢的孫子潘清漢、潘登漢在原有基礎上修建，為1堂4橫雙院牆規模。潘屋曾有清朝冊封2代孝子，著名客家詩人杜潘芳格出身於此。

潘屋一大特色是建位於風水吉穴「螃蟹穴」，前方即為洗衫窟，過去是當地人生活的重要場域，潘屋也是新埔宗祠建築群中的「宅第類建築」，其中的建築工法、彩繪灰泥花磚等都極具藝術價值，期待成為為客家建築工藝之代表性案例。

此次修復計畫潘屋召集人、財團法人義民中學董事長潘鵬仁表示，感謝文化部補助經費，家族也傾全力支持與配合，未來將依專業古蹟修復方式，並廣納各方意見，進行活化與再利用。新竹縣長邱鏡淳感謝文化部的支持，未來將串聯3街6巷9宗祠活化古蹟歷建，結合人文產業，讓新埔亮起來。

(中國時報)

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