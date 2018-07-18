幸福攏抵嘉 故宮南院線觀光up

2018年07月18日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣政府以日本東京JR山手線為借鏡，透過環狀線概念規畫嘉義台灣好行路線，以「虎爺愛打貓」為整體識別意象，為刺激旅運量，文化觀光局選定故宮南院線推出台灣好行的第1套桌遊《幸福攏抵嘉》，將在10月舉辦桌遊大賽，也搭配舉行優良司機票選、電子套票好康優惠等。

「台灣好行」是為旅遊規畫設計的公車服務，主要從台鐵、高鐵站前往觀光景點，適合自由行旅客及背包客，而嘉縣的山手線就是串聯太保、六腳、新港、民雄及嘉義市的「台灣好行故宮南院線」，且據公車處資料，故宮南院線主要乘客來自中正大學，不僅嘉惠學子，也是外地遊客不開車出遊的最佳選擇。

為此，文觀局在硬體建置、產業整合後，特別針對嘉義地區青年遊子推展行銷，開發台灣好行第1款《幸福攏抵嘉》桌遊，同時也量身打造司機制服及虎貓形象公車。

17日上午文觀局舉辦宣傳記者會，副縣長吳芳銘、嘉義縣議員詹琬蓁等來賓化身虎爺與打貓，現場PK《幸福攏抵嘉》桌遊，提前為10月中旬與中正大學合作舉辦的「虎爺愛打貓─校園新生盃桌遊大賽」暖身。

文觀局表示，即日起除推出台灣好行故宮南院線的各項套票及小旅行優惠方案，故宮南院線也主推3款電子套票，最低折扣64折，另整合了沿線30多個店家優惠折扣好康，此外，故宮南院線暑假期間還有「嗶卡輕鬆玩，半價跟著來」優惠，至9月30日使用電子票證搭乘台灣好行故宮南院線，可享車資半價優惠，還有兌換券可索取，好康多多。

(中國時報)