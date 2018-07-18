案量冠全國 桃檢升遷仍無門

2018年07月18日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

一審檢察官升遷放榜，桃檢襄閱主任檢察官王以文調陞，成桃檢近3年「唯一」，緝毒大將何嘉仁則成遺珠，基層直言桃檢案量冠全國，且還在持續上升，但升遷卻總是沒有桃園的份，大嘆虧待桃檢，無怪乎人才頻外流，已有2位當紅炸子雞主任「急流勇退」，其他申請調動的每年都超過2位數，感慨：「能跑就趕快跑！」

桃檢近年升遷案幾乎全被打槍，待過特偵組的檢察官蔡鴻仁，連2年獲桃檢內部票選第一名、推薦升主任，卻3度叩關都鎩羽而歸，襄閱主任檢察官王以文，去年也叩關高檢失利，被繼續被留在桃檢，讓桃檢一度被封為「升官禁區」。

今年等到王以文升二審，桃檢懸掛3年的升高檢「蛋」終於破了，但是基層仍普遍認為，這是去年「欠桃檢的」，「副襄閱」主任檢察官何嘉仁「希望很大」，沒想到也落空，何將滿8年卻成遺珠，對比他去年偵破市值1.8億、總重181公斤的K他命，還受前閣揆林全親自頒獎表揚，非常諷刺，更有人甚至直言：「在桃檢當不了襄閱就升不了二審！」

桃檢今年截至5月，收案數達2萬3160件，平均案量從2013年至2017年排名第2、躍升成全國第1，但案量大、升遷受阻，不少優秀人才「不如歸去」。

繼偵辦國道火燒車26死案的主任檢察官范振中去年轉任律師之後，掃黑悍將主任檢察官郝中興今年也急流勇退，其他還有4個主任填調動單，一般檢察官更多達36個人要平調，其中不乏本來就是土生土長的桃園人，勞心勞力卻未有應有回饋，恐成惡性循環。

(中國時報)