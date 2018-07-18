雲林嚴管排放 工廠汰換鍋爐有補助

2018年07月18日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣環保局研訂《雲林縣加熱設施排放管道空氣汙染物排放標準草案》，加嚴管制加熱設施（即鍋爐）的粒狀汙染物排放標準，4月間已召開公聽會完畢。配合加嚴標準即將上路，縣府鼓勵合格工廠申請鍋爐汰換補助，改為使用低汙染性氣體燃料，最高補助50萬元、管線20萬元，期限回溯至今年1月1日。

環保局指出，斗六地區每年9月至隔年4月PM2.5達到紅色警戒，除境外汙染物移入之外，本地工業產生的汙染也不小。

環保局表示，鍋爐燃料有重油、生煤、天然氣、木材等類，雖鍋爐汙染物排放量遠低於發電設施，但汙染源數量大，且分布於全縣，全縣燃氣與燃油鍋爐目前至少有975座，其中875座後端未裝有任何廢氣處理設備。

環保局解釋，因雲林縣細懸浮微粒汙染惡化，加熱設施排放的粒狀汙染物標準從原50毫克／立方米，加嚴至30毫克，至於硫氧化物、氮氧化物仍採用原中央所訂的氣體燃料排放標準。

《雲林縣加熱設施排放管道空氣汙染物排放標準》已於4月間召開公聽會，環保局表示，此一加嚴標準並非僅雲林修正，桃園、台中、彰化、高雄都已通過。

雲林縣府最近向經濟部爭取補助汰換鍋爐設施經費1億1900萬元，執行日回溯至2018年1月1日至2019年11月15日。

2017年12月31日以前設置、原本使用燃煤或燃料油的工業鍋爐，汰換鍋爐設備並改用低汙染性氣體燃料、柴油、蒸汽、天然氣，鍋爐補助上限50萬元。

(中國時報)