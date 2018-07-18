雄女科學營 百童闖關樂

2018年07月18日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄女中愛河2.0暑期科學營「愛上科學嘉年華」闖關活動17日熱鬧登場，100多位國小學童在30多位雄女大姐姐的指導下，體驗動手做實驗的樂趣，學童驚呼：「原來科學好好玩」，還詢下一次活動是什麼時候。

科學營今年是第2屆，不少學童都是再次參加，7道關卡設計都很生活化，寓教於樂，讓學童在遊戲中窺視科學的奧妙，也培養出興趣。

例如「異形QQ球」可以把膠水變成有彈性的QQ球；「零快活冰店」DIY動手做冰淇淋還吃冰淇淋；「誰最會生氣」把粉紅色的水吹成白色，「油溶氣球」是手沾精油，一碰氣球就爆破，令學童驚呼連連。

「牛仔很忙」則是利用手製科學乙炔槍，射擊目標物，槍聲逼真，學童玩得不亦樂乎，完成7個關卡，還領到精美小禮物。

擔任志工的雄女學生也覺得很有成就感，不僅是帶著學童做實驗，還要照顧他們的安全，雖然很辛苦，但很充實。

即將屆退的雄女校長黃秀霞看見活動圓滿感到欣慰，特別感謝化學科老師蘇政宏、游宗穎精心設計關卡，並培訓雄女30多名志工學生當關主。

雄女在高雄市科展、全國科展、國際科展等競賽都是常勝軍，每年都有學生代表國家出國比賽，並在有台灣諾貝爾獎之稱的高中全國旺宏科學獎16屆以來，榮獲學校團體獎次數全國最多的學校。黃秀霞說，雄女非常願意把好的資源分享給愛河學園的夥伴學校。

(中國時報)