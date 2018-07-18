小巨蛋原址 擬蓋城市音樂廳

2018年07月18日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

大台南高達241所學校設有音樂班、音樂性社團，每年4到6月成果展爭搶卡位台南市立文化中心發表，卻一位難求，凸顯展演空間不足，加上國際表演也亟待更優質空間；台南市政府文化局向中央提出20億元興建「城市音樂廳」計畫，屬意落腳原小巨蛋場址的南台南副都心。

台南市文化局專委陳修程指出，台南培育無數音樂人才，學習小提琴等樂器的人口密度居全國之冠，但台南文化中心演藝廳展演期程很難排進，每年4到6月是各校音樂成果發表旺季，加上文化局本身藝文季相關活動也蓬勃推出，以及各界音樂、歌劇等展演需求，安排演出經常要等候1年以上時間。

儘管台南目前已有台南文化中心、新營文化中心、歸仁文化中心、新化演藝廳及興建中的台江文化中心，但藝文活動多仍集中原市區，啟用34年的台南文化中心因地理位置且場館設備符合音樂、舞蹈、戲劇等各類型展演需求，民眾長期以來將其視為指標性場館，若租借不到則會轉往台南美學館或私人展演空間。

因應台南文化中心展演空間飽和，目前開放學校租借以全國性特優表現優先申請，但文化局也意識到城市音樂教育長期面臨空間不足難題，明年除了歸仁文化中心大改裝，城市音樂廳計畫更可望連結東區到仁德奇美博物館、十鼓文化園區等文化景點，形成文化廊帶。

城市音樂廳初步構想是搭建一大一小的展演空間，前者可容納1000席、後者容納約4、500席，提供不同類型展演，屬意落腳南台南副都心，該處原訂規畫小巨蛋，但確定孵不出蛋後，市府已改在高鐵台南特定區興建會展中心合併小巨蛋，小巨蛋原址現仍是一片荒煙蔓草。

(中國時報)