林金貴再審案 死囚證詞檢辯攻防

2018年07月18日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

被控槍殺王姓計程車司機遭判無期的林金貴坐牢近10年，去年4月獲冤獄平反協會協助聲請再審獲准同時獲釋，不料，正關押在監的死囚歐陽榕咬出林疑似自承犯罪，高雄高分院17日傳喚歐出庭作證，而這也是他入獄15年來首度出監；不過，歐的證詞都是聽聞，他還押後全案辯論終結，將在8月7日上午9時30分宣判。

現年62歲的歐陽榕原本是永豐餘造紙公司前加工處副處長，2003年間他因離職後投資失利債台高築，竟殺害資助他東山再起的女建商盧金惠，將她支解分屍丟棄後又向盧家勒贖1200萬元，2011年被最高法院判死定讞，現為等待執行的死囚。

歐陽榕會被提訊出庭是因高雄高分院去年4月開啟林金貴案再審程序後，檢方在陳年卷宗中發現1份2009年9月由鳳山警分局提訊歐所製作的警詢筆錄，內容有關歐在獄中聽到林金貴與同房獄友討論林所犯下的殺人案過程。

歐陽榕上午10點10分以證人身分應訊，他說，林金貴押在他隔壁舍房，與林同牢房還有曾姓等2名獄友，放風時他和林及其牢房獄友共4人才會聚一起討論林的殺人案件；歐的證詞引發檢辯唇槍舌戰，沒想到歐還加碼爆料稱「林金貴教我怎樣能通過測謊」，隨即遭林金貴的律師團炮轟歐所言不實。

審判長莊崑山最後問他當時做的警詢筆錄內容是否都是聽林金貴與同房獄友共3人討論而來，歐陽榕斬釘截鐵回答「對，林金貴沒有單獨跟我說過。」此時歐陽榕插話問「我可以跟林金貴講幾句話嗎？」但被審判長以「不用、不需要」制止，歐隨即被法警帶離法庭並還押。

(中國時報)