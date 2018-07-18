柯拔樁 藍里長唱你是我兄弟

2018年07月18日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

年底選戰逼近，白綠藍陣營枕戈待旦，曾誇口選前兩周才要拚選戰的柯文哲，檯面下早已基層走透透，知情人士爆料，深藍票倉中正區14日舉辦聯誼會，獨邀柯參加，且20多位國民黨籍里長幾乎全員「叛變」，不甩黨中央命令，與柯搭肩、合照、對唱通通來，席間更大喊「凍蒜！」國民黨里長直言，丁守中先前來過一次還是黨部苦苦哀求，有心沒心一看就知道。

不甩黨的禁令 高喊凍蒜

過去被視為藍營票倉之一的中正區，現任31名里長中有28位國民黨籍，包括現任聯誼會長陳木松，但即便黨中央要求全力相挺丁守中，但這場餐會卻沒邀丁，柯文哲反成座上賓，且會中凍蒜聲不斷。藍營里長更毫無顧忌，排排站與跟柯合照，最後還合唱〈你是我的兄弟〉，氣氛歡樂。

「國民黨里長全部反叛挺柯文哲，這下子要開除黨籍！」席間有里長鼓譟稱，跟柯這麼麻吉要被黨中央處分了，藍營里長聽聞全都笑成一團，不但未否認，更大方表示「沒在怕啦！就是要挺柯文哲！」柯文哲笑意藏不住，一連唱了〈堅持〉、〈挪威的森林〉等6首歌，前後停留超過1小時，直至晚間9點半才離去。

柯熱丁冷 「奇模子」不同

主辦活動的中正區里長聯誼會長、螢圃里長陳木松表示，常常看到市長去別區參加聯誼會活動，在里長們的反映下，才首度邀請柯一起同歡，為了不要涉入選舉議題，因此僅邀請現任市長、藍綠議員到場，柯則是在結束台北電影節行程後與民政局長藍世聰一起趕到。

「這是奇模子的問題！」陳木松也直言，柯市府推出里長座談會全區跑透透，積極傾聽基層聲音，連水溝蓋問題也包辦，相處起來平易近人，反觀丁守中從提名至今很少看到人，先前來過一次還是黨部苦苦哀求他來，有心沒心一看就知道。

(中國時報)