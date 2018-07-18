柯拔樁 藍里長唱你是我兄弟

台北市中正區堪稱藍營里長大本營，14日里長聯誼會卻「棄丁挺柯」，席間氣氛歡樂。（吳堂靖翻攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

年底選戰逼近，白綠藍陣營枕戈待旦，曾誇口選前兩周才要拚選戰的柯文哲，檯面下早已基層走透透，知情人士爆料，深藍票倉中正區14日舉辦聯誼會，獨邀柯參加，且20多位國民黨籍里長幾乎全員「叛變」，不甩黨中央命令，與柯搭肩、合照、對唱通通來，席間更大喊「凍蒜！」國民黨里長直言，丁守中先前來過一次還是黨部苦苦哀求，有心沒心一看就知道。

不甩黨的禁令 高喊凍蒜

過去被視為藍營票倉之一的中正區，現任31名里長中有28位國民黨籍，包括現任聯誼會長陳木松，但即便黨中央要求全力相挺丁守中，但這場餐會卻沒邀丁，柯文哲反成座上賓，且會中凍蒜聲不斷。藍營里長更毫無顧忌，排排站與跟柯合照，最後還合唱〈你是我的兄弟〉，氣氛歡樂。

「國民黨里長全部反叛挺柯文哲，這下子要開除黨籍！」席間有里長鼓譟稱，跟柯這麼麻吉要被黨中央處分了，藍營里長聽聞全都笑成一團，不但未否認，更大方表示「沒在怕啦！就是要挺柯文哲！」柯文哲笑意藏不住，一連唱了〈堅持〉、〈挪威的森林〉等6首歌，前後停留超過1小時，直至晚間9點半才離去。

柯熱丁冷 「奇模子」不同

主辦活動的中正區里長聯誼會長、螢圃里長陳木松表示，常常看到市長去別區參加聯誼會活動，在里長們的反映下，才首度邀請柯一起同歡，為了不要涉入選舉議題，因此僅邀請現任市長、藍綠議員到場，柯則是在結束台北電影節行程後與民政局長藍世聰一起趕到。

「這是奇模子的問題！」陳木松也直言，柯市府推出里長座談會全區跑透透，積極傾聽基層聲音，連水溝蓋問題也包辦，相處起來平易近人，反觀丁守中從提名至今很少看到人，先前來過一次還是黨部苦苦哀求他來，有心沒心一看就知道。

(中國時報)

遊客攀爬遊客中心屋頂 網轟離譜 陳福海打政績牌 楊鎮浯鴨子划水

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。