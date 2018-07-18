陳福海打政績牌 楊鎮浯鴨子划水

2018年07月18日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

年底大選的最前線金門，縣長一戰備受各方矚目。立委楊鎮浯挑戰尋求連任的陳福海，目前看似風平浪靜，其實水面下攻防激烈，熟悉基層運作者普遍認為「有拚！」

縣地出售、人事案惹議

手握行政資源的陳福海，以金門白色力量自許，揮舞藍綠紅通吃的大旗，宣傳上頗能順應「無色覺醒」的新潮流，試圖帶領支持者望向有著浪漫憧憬，一個更美好未來的金門。

但已歷經6屆民選縣長的鄉親，眼看當年同屬戰地的對岸廈門，如今蛻變為大陸區域中心城市，反觀金門建設落後幾10年，對主政者因此有更多的期待，不但要依法行政，還要依法辦好，拿出具體可觀的政績。

陳福海引以為傲的水電、交通基礎建設，確實攸關金門未來發展，但能否在縣府的完美包裝下，打動鄉親求變、求好，卻可能見樹不見林的人心，目前還有待觀察。

值得注意的是，縣府遭指出售縣有地、金酒赴大陸東北試釀案，以及約用人員浮濫，必然成為對手攻擊的箭靶，讓陳福海連任之路滿布荊棘。

馬英九掃街 拚藍天再現

日前剛隨連戰赴北京見習近平，並由前總統馬英九陪同在東半島掃街的楊鎮浯，展現他可以讓金門真正是兩岸的金門，明天會更好的政治實力，也讓鄉親看見一心要讓金門藍天再現的國民黨，對拉抬曾是黨中央大陸事務部副主任楊鎮浯的用心。

金沙、金湖是楊鎮浯相對較弱的地區，選擇在東半島起跑意義重大，而以馬英九任內金大升格、機場與碼頭擴建和金門大橋、醫療大樓動工，留給鄉親的好印象，「老馬牌」還是有相當的號召力，可以預期他還會再陪他口中的好人才楊鎮浯，在決戰所在的西半島掃街造勢，並揮師跨海進軍小金門。

做為挑戰方的楊陣營努力勤走基層，採取「靜默航行」策略，絕不敲鑼打鼓，避免陳陣營運用現任優勢拔樁，一路走來雖然辛苦，但成果已反映在民調上，讓支持者信心大增。

(中國時報)