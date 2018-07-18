陳學聖促機捷降價一次到位

2018年07月18日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦16日宣布機場捷運將分2階段提供票價優惠，國民黨籍桃園市長參選人陳學聖17日批評，機捷降價應該一次到位。此外政府鼓勵民眾搭乘大眾運輸交通工具，就算賠本也應該補貼，也是維護民眾「行」的權益。

優惠交通票價 融入雙北

機場捷運第一階段降價將在今年10月1日開始，全線各站降10元，第二階段則是整合機捷與北捷的票價。陳學聖說，6月他提出的交通政見中，第一個重點就是全面調整機捷票價，尤其是優先調降A7體育大學站至A1台北車站、機場至A21環北站的票價。他說，降價應該一次到位，才能真正吸引民眾搭乘，也能發揮都會區輸運的功能。

陳學聖也說，桃園市政府應該同時與交通部、雙北協商，整合包含機捷、台鐵、高鐵、客運相關優惠票價，才能讓桃園融入雙北，形成北北桃一日生活交通圈。對於桃園市民來說，桃園將更方便，居住也更幸福。

普通車直達車 應不同價

此外桃捷公司是否上半年就有2億多元盈餘，陳學聖則說，看帳目就可以清楚知道，但政府應該鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，政府就算賠本，也應該補貼。就如同偏遠地區，政府會給予交通補助，如補貼公車路線等，維護各區民眾的「行」權益。

國民黨桃園市議會黨團成員也要求，普通車、直達車政策應該要檢討，同段距離，普通車行駛時間要1個多小時，直達車半個多小時，行車時間、座位舒適度、服務對象及功能都不一樣，建議普通車應該大幅降價。

(中國時報)