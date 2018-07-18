參選人爭曝光 各活動趴趴走

地區大型活動，最近似乎已成參選者的曝光舞台。圖為14日開幕的「水里玩水節」，站上台上的，大半是鄉鎮長、縣議員、村長、鄉代參選人。（本報資料照片／沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

距年底選舉還有4個多月，有意參選者早已忙著大小場合趴趴走，南投縣第三選區包括集集、水里、魚池與信義4個鄉鎮，縣議員應選4席，現任者有國民黨籍陳淑惠、謝明謀和蕭志全，及民進黨籍的陳昭煜；這次民進黨除支持陳昭煜連任，另提名魚池鄉長陳錦倫之妻王秋淑，希望為綠營再添一席。

素人王秋淑 盼為綠添一席

王秋淑是政治素人，但因陳錦倫人脈經營不錯，實力不容忽視，但在5人爭4席、新人挑戰現任情況下，需擠下其中1人才能當選。

耐人尋味的是，她與謝明謀同為魚池鄉人、與陳昭煜同為民進黨籍、與陳淑惠同爭婦女保障名額，在票源有限又多方重疊情況下，得票傾向與結果，備受關注。

水里鄉玩水節開幕儀式，陳淑惠、蕭志全、陳昭煜與王秋淑都到場參與；現任者上台致詞，順便讓在地鄉親感受到他們長期為民服務的成果；初次參選的王秋淑，由陳錦倫陪著到場與民眾握手寒暄，分發簡介傳單，讓更多人認識她。

玩水節、訴願會 都不缺席

而魚池鄉邵族傳統領域畫設爭議，謝明謀與全鄉所有現任鄉代、12個村村長，及其他有意參選者，也都充分掌握2次連署抗議、提訴願記者會，及行政院原民會辦理地方說明的機會，爭先發言表達與鄉親站在一起、捍衛權益的決心與立場，期爭取選民認同。

(中國時報)

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