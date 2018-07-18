相挺為雲林 張麗善下鄉座談

2018年07月18日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

國民黨雲林縣長參選人張麗善「相挺為雲林」首場座談會17日在台西登場，多位地方人士出面相挺，她透露哥哥張榮味不要她常去懇親，叮囑要全力衝刺選舉，她提出「五為」政見，力推發展經濟，提供就業機會吸引年輕人回流，照顧老人。

首場在台西安海宮

張麗善將以2周巡迴全縣20鄉鎮市舉辦座談會，首場在台西安海宮吸引近500名支持者，縣議員李培元夫婦、台西鄉代表會主席林芬瑩、台西鄉農會總幹事林添祥、前台西鄉長吳振欽等人都到場相挺。張榮味女兒、前立委張嘉郡說，她從小學到研究所的畢業典禮，爸爸從未參加，一心為雲林，絕無做任何對不起雲林人的事，卻遭民進黨政治迫害，希望所有支持者化悲憤為力量，一起努力為姑姑拉票，還爸爸公道。

張麗善自責因為率農民北上抗議農產品滯銷問題，害哥哥被民進黨迫害而入獄。此時，台下數度有人大喊「阿味無罪！」讓張感動哽咽。

張麗善指出，她去懇親，哥哥卻以「像我這樣的人，就算被丟到臭水溝，還是會活得很好」安慰她別擔心，也要她別常去面會，要全心全意衝刺選舉，讓她很難過。

提出「五為」政見

張麗善抨擊民進黨主政只會辦好神節、燈會、划龍舟等活動，毫無建樹，完全沒有思考大家真正需要的是什麼。

張麗善說她哥哥當縣長有台大分院、湖山水庫、高鐵等諸多重大建設。

張麗善計畫爭取麥寮港改制為工商綜合港、強化長照、推動農業革新，落實為年輕人找頭路、為老年人找依靠、為企業找機會、為弱勢找尊嚴、為雲林找出路的「五為」主張。

(中國時報)