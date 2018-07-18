漁民怒嗆軍方 睦鄰經費無感

2018年07月18日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

近期陸海空三軍陸續進駐九鵬基地進行實彈射擊操演，而影響漁民生計的陳年問題也再度被搬上檯面，縣議員張榮志17日帶近百人到基地上演狀況劇抗議，怒訴國防部的睦鄰經費並未實質用在漁民身上，要求軍方應核撥漁會專款專用。

張榮志一早即帶近百漁民到九鵬基地舉白布條抗議，他憤怒地指出，軍方為了射擊操演，不惜將飛彈打在漁場、影響到了在地漁民的生計，而國防部雖然編列睦鄰經費回饋地方、欲受惠漁民，但到頭來經費卻都是由鄉鎮公所「自行安排」，使得漁民根本無感。

提5點訴求助發聲

「看啦！都抓不到魚！」抗議中，漁民拿出親手製的魚道具及漁網，上演灑網捕不到魚的狀況劇，他們怒批，阿兵哥實彈射擊有如炸魚，別說把魚炸死，光是把魚嚇跑就已經慘兮兮，他們的損失到底誰能來補償？

張榮志為幫漁民發聲，他強烈向國防部提出5點訴求，一為睦鄰經費應核撥漁會作為改善港區建設及漁民福利之用，二為國防部修訂「睦鄰工作要點」實際補償限制當地漁民出海捕魚作業之損失，三為國防部及中科院年度訓練綱要，專案匡列「專款專用」經費，從事漁場資源復育及維護。

四為國防部落實審核睦鄰經費實際用途，五為恆春漁會用冰每年銷售量約1萬3000支，在油、電雙漲的狀況下，為不增加漁民負擔，應由睦鄰經費每年編列補貼金。

應撥25%由漁會主掌

張榮志強調，軍方每年撥款恆春鎮公所、牡丹鄉公所1500萬及滿州鄉公所1200萬、車城鄉公所1000萬的睦鄰經費，應有25％由漁會主掌。

九鵬基地指出，海軍司令部政戰主任少將劉敬斌已接下漁民的陳情書，將向上呈報，將於8月15日前回覆議員及漁民所提出的訴求。

(中國時報)