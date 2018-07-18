敬老悠遊卡 挨批不符需求

2018年07月18日 04:10 中國時報 張潼 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲上任後大刀砍掉重陽敬老禮金引發民怨，市府澄清，新的敬老悠遊卡每月480元可搭捷運、公車，還開放使用公營場館等，鼓勵長輩「要活就要動」。但柯17日到北市議會進行施政報告時，藍綠議員都質疑敬老卡並不符合長輩需求，還有議員建議，應該開放可用悠遊卡看病或買食物。

且國民黨議員林亭君更質疑，觀傳局舉辦長青樂活遊台北，卻要求參加對象行動能力要可以自理，拄拐杖、上下樓梯需攙扶的長輩被排除在外，也領不到敬老金，這種看得到吃不到的「福利」，要他們作何感想？柯回應，針對行動不便的長者，確實應該另外再做設計。

民進黨議員林世宗和張茂楠都質疑，現在敬老悠遊卡480元根本是「打假球」，因為12個月、44萬老人人口，所需經費約24億，市府預算卻只有12、13億，「480元根本公開欺騙，代表你知道很多人不會用（原本的功能）！」

議員周柏雅則抨擊柯愛亂說話，政策跳票、說謊又不認錯，根本是「理由伯」。柯文哲直說，「完全不失言才是不正常」，但自己「幾乎沒有」說過謊，錯了就會認帳。

周柏雅追問，上任以來有沒有政策跳票？柯文哲稱，完全跳票的沒有，但有百分比未達到，像是公宅數量沒蓋到2萬戶。

另外，柯文哲曾說過任內的工程絕對不追加預算，現卻有多案破功，柯也辯稱，是「絕對不亂追加預算」，且幫人家擦屁股的不算，像北藝中心就沒辦法。不料周柏雅反指，中正橋是在柯任內發包、追加預算，柯回應，那案是因拖太久，國際鋼價漲了22％。周直批，難道都沒想到是自己能力問題？柯坦言，「我承認我能力不好」，不能期待他當市長第一天就很厲害，但會慢慢愈來愈熟悉。

(中國時報)