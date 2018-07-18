支付寶台東上線 利誘陸客消費

2018年07月18日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「支付寶」在中國大陸已經非常盛行，台東縣政府17日宣布「支付寶在台東」服務正式上線，以後陸客來台東，就連夜市也可以使用「支付寶」手機支付，縣長黃健庭說加入支付寶的店家只收錢，不付錢，所以他也祝福這些店家們「收錢愉快」。

行動支付在國際已蔚為趨勢，黃健庭說，幾年前到中國大陸，發現連鄉下路邊攤都在使用「支付寶」，當地商家已經幾乎不收現金，台灣在行動支付明顯落後，雖然近年來陸客少很多，但還是台東重要的觀光客源，如果商家加入支付寶系統，將可刺激陸客購買意願，創造新商機。

他說，在台東縣中小企業協會大力推動下，目前台東已經有136家業者加入支付寶服務，未來只要陸客來台東消費，不必拿現金，用手機就可以在台東吃喝玩樂，取代實體錢包，這些商家還有6億用戶的免費行銷廣告，可說是一舉多得，期望未來能夠有更多商家一起加入支付寶的行列。

另外，支付寶也串聯「台東金幣」虛擬貨幣，使用支付寶的陸客進入台東後都可以先收到約等值於人民幣5元的台東金幣紅包，後續只要在台東以支付寶進行消費，還可以再玩1次抽紅包遊戲，最大獎有人民幣100元。

議長饒慶鈴說，行動支付無國界，而且支付寶是世界認可的平台，透過「支付寶在台東」讓世界看見我們，是台東未來邁向智慧城市重要的里程碑。

(中國時報)