柯鴨子划水接地氣 狠甩佛系丁

2018年07月18日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

2014年柯文哲以素人之姿登上首都市長寶座，但因無政黨奧援，缺乏基層組織，但他上任後積極掌握執政優勢，透過規畫行動市政會議、地方走讀等活動，全區跑透透，成了固樁最好利器，鴨子划水鬆動敵營票倉。

距年底選戰不到5個月，爭取連任的柯文哲雖稱尚未開啟選戰模式，實際卻動作頻頻，曾創下一天連跑18場活動的紀錄，反觀對手國民黨台北市長參選人丁守中民調雖微幅領先，卻挨批是「佛系參選人」無作為，先前就有藍營票倉大安區龍生里當面嗆聲挺柯，現今又有基層集體叛變。地方人士直言，丁若再繼續輕敵，恐怕重蹈立委選舉輸給吳思瑤的覆轍！

藍營里長分析，過去市長對里長都是「重點經營」，但是柯文哲卻走地毯式服務，不但傾聽地方聲音，更實際協助改善，比起前幾任市長，解決問題的效率也高很多。

里長也說，相較其他候選人態度高高在上，柯個性隨和，「1次2次下來，真的會被感動耶！」有里長也說，雖說黨中央要求基層全力挺丁守中，不過丁「靠勢」北市藍軍基本盤，最重要的是沒有創新選戰策略，直言「我們也有選舉壓力，母雞不夠力，小雞集體出走也是剛好而已！」

有官員透露，柯沒有政黨奧援、地方也無議員幫忙「固樁」，但親自出馬深入基層，從社區、商圈到地方特色景點走透透，每到地方都會找當地里長「博感情」，甚至有時還會自己約里長見面，陳其下來也累積不少基層人氣，加上見面三分情，「藍營鐵票倉」生鏽，也不令人意外。

(中國時報)