產品加註醒語 電視購物台響應

新北市府衛生局、法制局等單位，推動食品、妝品等廣告應加註醒語，一起替民眾健康安全把關。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

新北市某市民罹患鼻咽癌3期，誤信網路食品廣告宣稱有排毒效果，放棄正統醫療轉吃廣告食品，短短1年內惡化往生，新北市府衛生局17日推動廣告加註「本產品非醫療產品，不具醫療效能」醒語活動，獲東森、富邦MOMO等多家電視響應，替消費者健康與安全把關，希望遺憾不再發生。

衛生局長林奇宏說，新北市近3年違規不實廣告，分別是電視媒體51％高居首位，網路平台占46％，兩者合計97％，分析內容，5成為食品宣稱具瘦身美容、壯陽等內容，3成為化粧品宣稱除皺、生髮等誇大虛偽功效，去年一整年就開罰上百件，開出2660萬元罰鍰。

林奇宏表示，行政裁罰是手段、不是目的，最終還是要回歸系統與體制的建立，但重建消費秩序不能只靠行政機關，也需要業者、廣告商、媒體及最源頭的消費者一起維持消費秩序跟安全，包括用加註醒語的新方式，重建民眾對食品、藥品與妝品的信心，就像現在很多金融產品廣告都會加註警語「投資一定有風險」，讓民眾購買前自我評估。

新北市主任消保官王治宇說，很多地下電台、直銷商或不實廣告商為了銷售產品，把功效說得天花亂墜，消費糾紛頻傳，業者能配合市府在產品加註醒語，讓民眾購買時能清楚認知「這不是具醫療效果的醫藥品」，對整體消費環境的保障絕對會有顯著提升。

(中國時報)

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