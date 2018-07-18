盧陣營批紫爆 卓冠廷強調會改善

友善列印
中國時報
／台中報導

大氣擴散不良，空品拉警報，龍燕空戰又開打！台中市17日一度出現2個測站空品指標達紅色等級，國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營抨擊，民間空氣盒子出現一大串紫葡萄，台中淪為紫爆重災區；台中市新聞局長卓冠廷表示，市府會更堅定推動空汙防制措施，持續改善國民黨之前未曾聞問的空汙問題。

盧秀燕競選總部發言人團隊指出，台中市連日空汙讓大家吸飽PM2．5；觀察台電官網顯示，中火10部機組僅9號機維持在90．67％，其餘燃煤機組全都在93-96％間，幾乎滿載狀態，地方雖有中火許可證核發權，但相關審核原則由中央訂定，等於剝奪地方對改善空汙自主權。

環保團體抱怨台中變成萬紫千紅的「紫爆」城市，連續第5天深陷霾害，憂心健康受影響；爭好氣聯盟表示，紫葡萄們集中在海線，空品霧茫茫「好像大衛魔術把台中7期都快變不見了！」

對於盧陣營指市府忽視中火發電北送，卓冠廷強調，中火目前發電量低於中部用電需求，中火發電量已不夠中部使用，今年就可達成市長林佳龍所提的「中電中用」。

台中市環保局長白智榮強調，昨天已啟動應變措施，通報前30大型汙染源配合減排並加強巡查，台中火力發電廠配合環保降載50MW發電量，減緩空品不良，也發動清潔隊啟動洗掃，要求營建工地加強洗街，抑制揚塵。

(中國時報)

2老將轉跑道 竹市北區激戰 吉貝耍學童 挑洗破布子

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。