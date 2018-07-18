盧陣營批紫爆 卓冠廷強調會改善

2018年07月18日 04:10 中國時報 盧金足 、 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

大氣擴散不良，空品拉警報，龍燕空戰又開打！台中市17日一度出現2個測站空品指標達紅色等級，國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營抨擊，民間空氣盒子出現一大串紫葡萄，台中淪為紫爆重災區；台中市新聞局長卓冠廷表示，市府會更堅定推動空汙防制措施，持續改善國民黨之前未曾聞問的空汙問題。

盧秀燕競選總部發言人團隊指出，台中市連日空汙讓大家吸飽PM2．5；觀察台電官網顯示，中火10部機組僅9號機維持在90．67％，其餘燃煤機組全都在93-96％間，幾乎滿載狀態，地方雖有中火許可證核發權，但相關審核原則由中央訂定，等於剝奪地方對改善空汙自主權。

環保團體抱怨台中變成萬紫千紅的「紫爆」城市，連續第5天深陷霾害，憂心健康受影響；爭好氣聯盟表示，紫葡萄們集中在海線，空品霧茫茫「好像大衛魔術把台中7期都快變不見了！」

對於盧陣營指市府忽視中火發電北送，卓冠廷強調，中火目前發電量低於中部用電需求，中火發電量已不夠中部使用，今年就可達成市長林佳龍所提的「中電中用」。

台中市環保局長白智榮強調，昨天已啟動應變措施，通報前30大型汙染源配合減排並加強巡查，台中火力發電廠配合環保降載50MW發電量，減緩空品不良，也發動清潔隊啟動洗掃，要求營建工地加強洗街，抑制揚塵。

(中國時報)