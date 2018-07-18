全國最大里 2藍2綠爭出線

左營區福山里長參選人鄭祺寶（左）曾任多位民代助理，有信心以專業服務贏得選民信賴。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導
左營區福山里長參選人葉德龍（左）與國民黨高雄市長參選人韓國瑜「撞臉」成為亮點。（柯宗緯翻攝）

「全國最大里」左營區福山里人口逾4.3萬人，前里長萬春賢因案遭褫奪公權後，現為里幹事代理遺缺。該里選民結構一向是藍大於綠，更未曾有民進黨籍里長，但目前檯面上已有2藍、2綠爭取出線，選情格外激烈，堪稱一級戰區。

民進黨38歲鄭祺寶從職業軍官退伍後經營租賃書店，因緣際會跨足政壇，擔任立委劉世芳服務處特助、市議員李柏毅助理及高市府經發局專員。面對選情緊繃，他有信心說，大家有心出來服務是好事，自己有地方、中央及公部門等歷練，再怎麼龐大事務都能駕輕就熟，可快速解決民眾請託

綠營另位挑戰者郭其峰曾任市議員張豐藤助理，喊出「chang改變炫風即將來襲」，其父親曾是尾南里長，從小告誡他「做人要實在、骨力」。他說，自大學畢業就與太太住在福山，看見高雄再轉變的同時，也希望翻轉福山。

藍營參選人葉德龍是福山里社區巡守隊大隊長，深耕地方服務多年，但最引人注目的是，近來葉德龍與國民黨高雄市長參選人韓國瑜合照，兩人同樣「頂上無毛」，加上臉型、眉型到五官相當雷同，像極雙胞胎。

國民黨福山里鄰長黃國棟曾任立委陳宜民北區服務處副主任、新福山社區發展協會理事長，喊出「福山國棟 服務妥當」，近期舉辦星光電影院、協調刨鋪路面等；另也因應年改上路，為軍公教警消發聲捍衛權益。

(中國時報)

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