綠徵召張千駿 市民反問「他是誰」

2018年07月18日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

民進黨花蓮市長田智宣前年病逝，藍營縣議員魏嘉賢擊敗田遺孀張美慧，成功讓「藍天再現」，這次魏嘉賢繼續參選連任，民進黨昨（17日）宣布徵召花蓮子弟張千駿挑戰魏嘉賢，不過張因為知名度低，又長期不在花蓮發展，就連花蓮人也一頭霧水，好奇頻問「他是誰？」

年紀輕輕的魏嘉賢上任後以清新親民形象，且延續田市長政策受到選民愛戴，痛失執政的民進黨面對選戰陷入「找嘸人」窘境，始終找不到戰將與魏嘉賢一戰，綠營這次決定祭出奇招，派出年紀相仿的張千駿，上演「青年對青年」精彩戲碼。

42歲的張千駿為道地花蓮美崙囡仔，學經歷豐富，國立花蓮高中、政治大學資訊管理系畢業、交通大學傳播研究所碩士，並歷任台灣港務公司總經理室督導、奧美公關公司副總監、立法委員鄭運鵬國會辦公室主任、民進黨中央黨部政策會副研究員。

張千駿因為長期在外發展，較少在地方經營走動，因此知名度不高，民進黨花蓮縣黨部宣布提名後，不少花蓮人也一頭霧水「他是誰？」張千駿坦言花蓮市長選舉是場硬戰，會全力爭取年輕世代與在地人認同，絕對有信心翻轉花蓮！

「最大的對手是自己！」花蓮市長魏嘉賢說，當一天和尚敲一天鐘，笑說自己將2年任期當4年用，每天行程排滿滿，會持續完成市長直到卸任，至於市長連任則是第二要務，盼能打一場乾淨選戰，不管對手是誰，絕對不會輕敵，全力以赴。

(中國時報)