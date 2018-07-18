國民黨今提名李誠智角逐金城鎮長

楊鎮浯（左）與李誠智（右）兩人將合體運作，攜手邁向最後勝利。（李金生攝）

友善列印
中國時報
／金門報導

金門居住人口最多，選戰兵家必爭之地金城鎮，國民黨志在必得，縣黨部委員會今（18）日將通過建議提名黨內「唯一」登記參選的李誠智出馬角逐，期待他與黨籍縣長參選人楊鎮浯搭配合作，聯手贏得為鄉親服務的機會。

大、小金門5鄉鎮長均將2任屆滿，面臨改選大洗牌的新局，其中金城鎮至今年6月統計，人口數為4萬3303人、戶數1萬2939戶，是全島人口最多的鄉鎮，在歷次縣長選戰中，得票數的多寡均具有指標性。

國民黨縣黨部將在今天的委員會中，通過建議提名「唯一」登記參選的縣議員李誠智出馬角逐鎮長，對他順利獲得勝選也深具信心。

主委林芳旋表示，李誠智20幾歲就出任金城鎮代會副主席，歷任3任縣議員，目前兼任黨團書記長和金城鎮民眾服務分社義務主任，平日勤走基層任勞任怨，一輛機車全鎮走透透，「隨叫隨到」獲得民眾好評。

目前，有意參選者還有建築公司負責人許燕輝、前副議長歐陽彥木和前金酒公司協理吳伯揚等人，他們各有基層支持群眾，有的還是沙場老將，激烈戰況可以預期。

一般評估，金城鎮做為全島第1大鄉鎮，在今年五合一選舉中，鎮長選舉將與縣長選舉產生互動、連鎖作用，國民黨在拿下縣長寶座的最終目標下，肯定會有更用力的運作。

(中國時報)

綠徵召張千駿 市民反問「他是誰… 民進黨分裂 梅山鄉長選戰雙人搶

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。