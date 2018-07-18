國民黨今提名李誠智角逐金城鎮長

2018年07月18日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門居住人口最多，選戰兵家必爭之地金城鎮，國民黨志在必得，縣黨部委員會今（18）日將通過建議提名黨內「唯一」登記參選的李誠智出馬角逐，期待他與黨籍縣長參選人楊鎮浯搭配合作，聯手贏得為鄉親服務的機會。

大、小金門5鄉鎮長均將2任屆滿，面臨改選大洗牌的新局，其中金城鎮至今年6月統計，人口數為4萬3303人、戶數1萬2939戶，是全島人口最多的鄉鎮，在歷次縣長選戰中，得票數的多寡均具有指標性。

國民黨縣黨部將在今天的委員會中，通過建議提名「唯一」登記參選的縣議員李誠智出馬角逐鎮長，對他順利獲得勝選也深具信心。

主委林芳旋表示，李誠智20幾歲就出任金城鎮代會副主席，歷任3任縣議員，目前兼任黨團書記長和金城鎮民眾服務分社義務主任，平日勤走基層任勞任怨，一輛機車全鎮走透透，「隨叫隨到」獲得民眾好評。

目前，有意參選者還有建築公司負責人許燕輝、前副議長歐陽彥木和前金酒公司協理吳伯揚等人，他們各有基層支持群眾，有的還是沙場老將，激烈戰況可以預期。

一般評估，金城鎮做為全島第1大鄉鎮，在今年五合一選舉中，鎮長選舉將與縣長選舉產生互動、連鎖作用，國民黨在拿下縣長寶座的最終目標下，肯定會有更用力的運作。

(中國時報)