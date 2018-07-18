民進黨分裂 梅山鄉長選戰雙人搶

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中國時報
／嘉縣報導

下屆嘉義縣梅山鄉長選戰民進黨內部分裂，民進黨徵召梅山鄉農會總幹事黃世裕角逐鄉長，引起同黨競爭對手、梅山鄉公所祕書林俊謀不服，痛批黨部徵召提名不公平，決定脫黨「參選到底」，現任梅山鄉長劉宏文年底任期屆滿，他決定不接受民進黨的徵召，以無黨籍身分投入議員選舉。

「用選票決勝負」梅山鄉公所祕書林俊謀表示，當了8年祕書，熟悉鄉親需求，過去有豐富的輔選經驗，不過這是首次參選，相比之下較無包袱。

林俊謀強調，以這幾年民進黨基層執政表現來說，無黨籍參選未必會吃虧，且梅山鄉約有4成左右中間選民，對自己8年來對梅山的建設很有信心，相信選民都看得到，他絕對會「參選到底」。

梅山鄉農會總幹事黃世裕說，自己當過2任梅山鄉長，對當地相當了解，之所以回鍋選鄉長是因為他認為梅山鄉這8年來鄉政空轉，基於責任及服務鄉民的心情決定參選，非常感謝民進黨徵召，自己將以「恢復梅山往日榮景」為目標努力。

不接受民進黨徵召，決定以無黨籍參選縣議員的梅山鄉長劉宏文表示，他與民進黨在選舉方式上理念不同，參選是為了「服務梅山鄉親，而不是服務黨」，故不接受徵召。劉宏文也為林俊謀抱屈，林俊謀在縣長黨內初選時並無公開支持特定人選，鄉長徵召時卻疑似遭到秋後算帳。

國民黨縣黨部表示，目前尚未有適當人選，若8月初仍無黨內人士表態參選，會向無黨籍的參選人尋求合作。

(中國時報)

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