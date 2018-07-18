國民黨產拍賣 屏縣黨部流標

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中國時報
／屏東報導

國民黨因為積欠數百名黨工薪資及退休金，黨工向法院申請查封國民黨產，屏東地方法院17日拍賣縣黨部辦公大樓及2棟宿舍，宿舍分別以2410萬及1906萬元標出，均高出底標2成以上；不過縣黨部大樓因底價高且爭議大，無人投標而流標。

屏東地方法院5月間查封國民黨屏東縣黨部大樓及2棟宿舍後，17日上午在民事執行處進行法拍，3處拍賣總底價近1億元，吸引許多買家前往。不過拍賣結果縣黨部大樓無人投標，2棟宿舍則是競爭激烈。

為位於屏東市開封街的縣黨部主委宿舍，一樓磚造平房及周邊土地面積685平方公尺，拍賣底價1652萬元，5人搶標最後以2410萬元拍出；位於屏東市民貴二街的黨部執行長宿舍，一樓磚造建築及周邊土地441平方公尺，拍賣底價1426萬元，10人搶標最後以1906萬元拍出。

得標者事後均快步離開現場，不願受訪。競標者私下表示，投標者多是建設公司的人，2處拍賣建物都很老舊沒有價值，主要是土地值錢，均超過100坪以上，地型方正且都位在市中心，才吸引大家競標。

不過位於屏東市桂林街的縣黨部辦公大樓，地上4層加地下1層建築物與周邊2筆土地，面積3213平方公尺，拍賣底價6577萬元，結果流標。競標者說，該筆因為是大樓且拍賣底價高，加上爭議性大，所以大家都沒意願。

日前國民黨縣黨部曾發新聞稿，呼籲民眾不要投標，得知拍賣結果後，主委廖婉汝驚訝表示「價錢這麼高？」，無奈表示，事先已呼籲民眾不要投標了，本來還以為會流標。

(中國時報)

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