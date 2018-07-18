車打滑自撞 疑半年前事故肇禍

2018年07月18日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

江姓男子日前駕車行經嘉義市博東路與忠孝路口時突然打滑自撞分隔島，因地面過度溼滑才發現路口有大面積黑漆，間接得知1輛載運油漆的貨車半年多前出車禍，白色油漆傾倒一地，事後卻便宜行事，僅以黑漆覆蓋，質疑此舉是加深行車安全疑慮，負責管理的公路總局第五區養護工程處水上工務段除表示會請兩起車禍當事人進行協調，也透露相關路面修補工程最慢年底前就會動工。

江男7月1日晚間9點多，駕駛皮卡車下博愛路橋，欲左轉銜接忠孝路台一線時，因當時下著滂沱大雨，整輛車在路口處突然失速打滑，原地翻轉一圈後撞上分隔島，雖一家4口未受傷，但已驚魂未定，車子也嚴重損壞。

警方獲報到場處理，江男指他當時下坡車速並不快，且路面沒積水，應不至於打滑，透過警方查證，才知道該路口處半年前曾發生油漆傾倒車禍，且路口明顯有大片黑漆，於是向五工處陳情，不料江男卻接到油漆車駕駛來電，雙方溝通無共識，讓他頗不滿，認為就算肇因一時半刻無法釐清，至少五工處要好好善後，把地面還原，不要再讓其他車輛受害。

五工處水上段段長何明然解釋，半年多前確實要求載運油漆的駕駛將汙損鋪面改善，當時也派人確認過，可能是車輛來往滾壓造成糙度降低，初步看來兩起車禍有前因後果關係，會讓兩車駕駛先協調賠償金額，如協調不成，再尋法律途徑解決。另五工處副處長陳錫恩也說，事故原因還要再了解，但民眾如果對道路設施維護覺得不恰當造成損害，可提出國賠請求。

(中國時報)