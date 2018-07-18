人口淨成長 新北祭抽獎

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中國時報
／新北報導

新北400萬人口活動，從原本人口停滯下滑，到近期2個月突飛猛進，6日總人口數突破398萬8000人，達到第二波入籍千人抽獎門檻，民政局長江俊霆指出，今年適逢選舉年，民眾有回鄉投票考量，但隨新生完成報到，與戶所提供揪團到府快速遷入服務，實際遷入已破4萬人，扣除遷出、死亡，淨成長近2000人。

新北市人口將邁入400萬大關，市府推出「住在新北設籍新北」系列抽獎活動，祭出獎額超過1500萬元，全力拚年底破400萬人，不過3月推出後，人數成長一度停滯不前甚至下滑，但到了5月後，人口轉為正成長，6月首度達到破千抽獎門檻，不到1個月再度破千，二度達抽獎門檻。

民政局江俊霆說，從3月7日起至7月，設籍新北市的人口其實有4萬5722位，但扣除遷出、死亡等因素，以淨成長來算，活動開跑前人口有398萬6519人，而至7月16日為止，新北市人口已達398萬8456人，成長數有1937人。

民政局指出，第二波大獎沖繩來回機票17日出爐，由桃園遷到三重的陳先生抽中，另外還有紫外線殺菌塵蟎吸塵器等411個獎項。目前抽獎活動還有12波，不限中獎次數，活動前已設籍新北的市民，可參加「第400萬設籍人口落點區域預測抽獎」、「新北市400萬人口達標全體市民總抽獎」及「走跳新北市遊戲」。

(中國時報)

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