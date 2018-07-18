誠品創辦人 列台南歷史名人

2018年07月18日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

出身台南將軍區的誠品書店創辦人吳清友今天過世1周年，17日獲台南市文化局審議通過列入台南市歷史名人；台南上半年審議新增7位名人，其中，去年過世的吳清友被列入經濟類歷史名人，另還有藝術類沈哲哉、林清月、王雲峰；文學類陳輝、章甫；學術教育類石暘睢。

台南市文化局指出，市府依台南市歷史名人紀念作業要點進行調查整理及審議，並陸續辦理故居掛牌、紀念像（碑）設立等適切方式傳頌後世，歷史名人分為藝術類、文學類、學術教育類、政治類、醫療類、經濟類、宗教類、技術類等8類，加上上半年7位，目前全市列入認定的歷史名人已達198位。

1950年出生於將軍區馬沙溝的吳清友，從台南高工畢業後，短暫擔任教職，之後到飯店餐廚設備公司當業務員，因勤奮重情義的個性受到客戶讚譽信任，且獲得老闆的賞識重用，後來更接下公司股權，成為董事長。

年近不惑事業有成，站在人生高峰的他卻陷入生命哲思，因患有先天性心臟病，吳清友思索開創「永恆的事業」，進而創辦「誠品書店」，成為華人社會最具影響力品牌之一。文化局指出，吳清友位於馬沙溝的故居已不存在，原址一度為空地兼停車場，目前配合雲嘉南濱海國家風景區管理處「馬沙溝3D彩繪」被規畫成為彩繪空間。

(中國時報)