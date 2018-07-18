2018年07月18日 04:10 中國時報 賴祥蔚

蔡英文總統日前在民進黨全代會再次強調要正視假消息的嚴重性，新任法務部長蔡清祥在交接典禮上公開「向假新聞宣戰」，果然風行草偃。

言論自由的真諦在於「真理越辯越明」，既然要越辯才能越明，過程中不免會有錯誤，在嘗試與錯誤中學習，這是所有人與人類社會邁向文明的必經過程，如果要確認內容不會錯誤才能發言，恐怕全世界就沒有人可以講話了。即使蔡英文總統也曾失言，例如把電動車的電池可供家庭用電5、6小時說成5、6天，好在總統府隨即更正，沒有讓錯誤訊息繼續傳播。

世界各國對於假、錯訊息的處理，早就有許多法律規範，包括誹謗、侮辱等罪，原則上都是由被冒犯的當事人發動，而不是由政府介入。

針對政府或是公眾人物的討論，為了避免寒蟬效應不利於民主討論，定罪的標準更加寬鬆，美國最高法院採取的是「真實惡意原則」，也就是只有「明知不實卻還傳播」才要負擔法律責任。換句話說，就算針對政府或是公眾人物去傳播假消息或假新聞，只要傳播者信其為真，就不必負擔法律責任。

由法院來認定消息及新聞的真假，以及傳播者是否有罪，這是美國等世界先進民主國家的智慧結晶。目的就是要避免執政者藉此整肅異己、打擊言論自由及新聞自由。

法務部要怎麼對假新聞宣戰？絕對不能動輒打著矯正假新聞的名義，就以司法手段去檢查反對人士的言論，否則台灣的民主基礎就危險了。蔡清祥部長認為好的政策要讓媒體多了解，對假新聞也應即時澄清，至於負面報導則要虛心檢討。這是正確方向，但是宣示容易落實難。

法務部的職責之一是保障人權，新任部長要對假新聞宣戰。有一則涉及人權的新聞不知真假。自從台北地檢署重新啟動偵查前總統馬英九以來，有一家周刊經常快速獲得內幕消息，馬前總統在去年告發北檢洩密罪，懷疑有檢察官違反偵查不公開原則，刻意向特定媒體洩密，這是對人權的嚴重侵害。

北檢發出新聞稿回說：「報導所載『檢方發現、檢方認為、檢方掌握、檢方質疑』等內容，均與本署無關，報導內容與事實不符者甚多。」

持平而論，周刊要快速掌握某些訊息，如無即時內幕，實不可能。至於報導內容不完全符合事實，這不足以作為反證，因為有心想違法洩密者，往往會夾雜錯誤資訊以自保。

國民黨前發言人鍾沛君提出的質疑非常具體：「昨天上午10點起訴，今天下午4點紙本雜誌就送到訂戶手上，30小時內處理包括印刷、運送工作，要不是這家媒體的編採功力真是要得，一天之內十幾頁的內幕信手捻來，神速落筆出刊，說個笑話，這就是北檢的『偵查不公開』。」

請教蔡清祥部長，前述這些北檢違反偵查不公開、向特定媒體洩密的資訊或新聞，到底是假新聞還是負面報導？或者真有其事？這要怎麼查？願意認真查嗎？還是走個形式，然後又發新聞稿說查無實證，請媒體不要捕風捉影？民眾相信誰的說詞，不妨做個民調，必有清楚答案。期待部長從法務部的「假新聞」查起，一定能大快人心。

（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)