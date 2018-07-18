從芒果小村的民間記憶說起

2018年07月18日 04:10 中國時報 楊渡

今年春天，趁著去台南演講之際，請友人帶我去玉井看噍吧哖事件發生地，現在是玉井國小所在。午後的陽光中，幾個小學生在校門口的蔭涼處寫功課，如此寧靜美麗，很難想像當年這裡是一個殺戮場。

台南演講中我特別指出，依據採訪噍吧哖事件犧牲者簡宗烈的後代簡娥（日據農民運動者）的敘述，當年日軍抓了附近的所有人，在廣場上立一竹竿，約120公分，叫男子過去一比，超過的便槍殺。而那個簡娥的哥哥因在警察局當工友，救了派出所日本所長的兒子，是唯一被放過的男子。所以整個村子，他是唯一長得最高的男子。

2014年，台南新化在建設工程的過程中，發現一處無名荒塚，裡面竟有白骨3000多具。因為那白骨不是古蹟，歷史不遠，台灣各界為之震動。後來經過考證，才明白那應是1915年噍吧哖事件時被殺害的萬人塚的所在，但這只是其中的一部分而已。還有幾個受波及的村子，各有相當多的被殺害者。但能夠見諸文字的記載，大都來自日本。它只說，噍吧哖事件一案由台南的臨時法庭審判，共有1957人被依「匪徒刑罰令」告發，其中被起訴者1413人，被判死刑者866人、有期徒刑453名。由於此案判決過於苛刻，引起日本國會議員的非議，因此在處決95名之後，其餘死刑犯改判無期徒刑。這和民間所見證的死亡實相相差太遠了。

噍吧哖事件之後，日本人有多恨噍吧哖呢？他們恨到屠殺青年男子還不夠，甚至將它改名為「玉井」。玉井是當時東京風化區名字，他們要羞辱、詛咒倖存下來的女性，詛咒他們成為妓女。

但台灣仍有親日者為日本開脫，說玉井命名不是如此，只是因為噍吧哖其聲近乎日語玉井，故名。但他們只是推論，無法證明，而我卻有當事人後代的證言，故有說服力。

演講後，一位聽講的玉井老先生私下找我談話。他說，小時候聽祖父談及，那時日本槍殺砍頭都有。砍頭後，身首分離，頭滾落到山谷裡去，身體撲倒在地，屍橫遍野。日殖政府不許收屍，放任腐爛，整個山谷充滿屍臭，無人敢靠近，唯有野狗徘徊。數日後日人才允許收屍，可是面目多已腐爛，根本無法辨識。唯一可辨認者，只剩下未腐爛的衣服，親人或許還可認得的，便收去安葬。雖然無頭，亦毫無辦法。而所有留存的頭部或屍體，就一起埋葬，成為萬人塚。後來有人燒香，乃成萬姓爺廟。

這是何等慘烈的口傳歷史！

那麼，1915年的噍吧哖事件到底死亡多少人呢？當然不是日本官方所公布的數字，而十數倍於此。而台灣人對日本殖民統治的反抗有多強？從1895年到1915年間，整整20年，武裝反抗從未停止。是直到噍吧哖事件死亡太慘烈，而台灣新一代的知識分子開始崛起，才停止武力反抗而走向議會請願運動的文化啟蒙之路。

在這20年武裝反抗期間，台灣人有多少犧牲者一直存在爭議。其原因在於：1895年時，日本政府用「台灣人民軍事犯處分令」及「台灣住民刑罰令」，對反抗者或一般百姓就地格殺，稱之為「臨機處分」。直到1898年，兒玉源太郎就任總督，有意使匪徒問題法制化，乃設立〈匪徒刑罰令〉。

「刑罰令」與普通刑法完全不同，將所有反抗者視為「匪徒」，不問武裝非武裝，凡聚眾行使暴行或脅迫者一概視為匪徒。根據這個刑罰令，如果涉及到「對抗官吏、軍隊，破壞建築物、船車、橋梁、通信設施，掠奪財物、強姦婦女」等情節，則不論首從，全部處以死刑。更嚴重的是即使未遂犯、幫助犯也視同正犯，全部死刑。但這仍只是活抓之後有依法判刑者，死於現場屠殺的反抗者與平民百姓叫「臨機處分」，死者十數倍於公開審判。

玉井，現在正飄著芒果香味的小村，民間猶存噍吧哖事件的口傳歷史，猶可被殖民者有意湮滅，更何況那些英勇抵抗的故事，會如何被扭曲消逝？玉井小村見證著：台灣需要民眾生命史，讓民眾的記憶還原為歷史的紀錄吧。（作者為作家）

(中國時報)