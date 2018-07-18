2018年07月18日 04:10 中國時報 陳一新

「雙普會」16日在芬蘭首都赫爾辛基舉行，美國總統川普與俄羅斯總統普丁可謂各取所需，峰會也產生連鎖反應，而在未來多少改變目前的國際權力格局。

川普與普丁都將這次峰會視為機會，也都期待「雙普會」是美、俄兩國改善關係的新契機。雖然他們沒有「簽署」任何文件，但從他們透過記者會營造出來的氛圍，已讓世人感受到雙方關係已與前美國總統歐巴馬時代不可同日而語，正是「不著一字，盡得風流」。

在峰會前，川普堅持要與普丁先舉行「一對一」的會議，川普表示他要單獨「衡量」一下普丁的斤兩。此外，川普非常著重「機密」，過去好幾次重要會議內容都外洩，讓他非常不爽。更重要的是，川普國安團隊中有不少反俄人士，川普不希望一開始就把氣氛弄僵。

川普從普丁口中得到俄羅斯完全沒有參與影響2016年美國大選的「保證」，即使普丁的保證僅具參考價值，但仍有助於緩解「通俄門」調查對川普的壓力。此外，川普也向世人展現，歐巴馬時期美俄交惡的關係在他任內已經大為翻轉。當然，他也做到了競選期間改善美俄關係的承諾。

普丁則不僅從峰會本身刷「存在感」，而且從與川普兩個多小時的對話中感受到來自世界第一大國領袖的肯定。歐巴馬曾諷刺普丁說，俄羅斯除了石油與武器，幾乎沒有什麼可出口的，現在普丁卻與川普平起平坐，自然意氣風發。這次峰會也讓俄羅斯擺脫長達10年與西方世界格格不入的「孤立感」。

這次美俄兩國僅達成「告別冷戰」、核不擴散與重啟核武裁軍談判等共識。由於美國朝野長期的反俄心態，加上「通俄門」調查所帶來的陰影，未來雙方的談判過程仍會崎嶇不平。

正如美國國家安全顧問波頓所說的，雙普會只是一場「非結構性」的峰會，事先既無完善規畫，議程也未系統設定，幕僚只是隨機參與，結果自然顯得有點漫無章法。所幸，雙普會在營造美俄兩國的氣氛倒是相當成功，以致瑕不掩瑜。

雙普會也許只是一場「政治秀」，只是曲終人散之後，還有許多「外溢」效果。儘管雙方領導人都是高來高去，但是普丁讚揚川普的努力促成「川金會」，未來俄羅斯是否會在朝核問題上扮演更吃重的角色，以平衡一下老是「從中作梗」的中國？

美俄關係一旦改善，俄羅斯艦隊是否就不再與解放軍海軍舉行聯合海上操演，而衝擊到中俄戰略協作夥伴的運作？當然，美國不可能在雙普會後就發展出「聯俄制中」戰略，但「2018環太演習」邀請俄羅斯艦隊參加而解放軍海軍卻不得其門而入，「內外有別」之勢已極明顯。因此，這次雙普會無疑會讓俄羅斯在美中之間取得更佳的「叫牌」地位，而更能左右逢源。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)