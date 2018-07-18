四種普世價值，你選哪種

2018年07月18日 04:10 中國時報 周陽山

美國總統川普正在歐洲訪問，成千上萬的英國人對他示威抗議，反對他的「美國第一」和頤使氣指。這是一個分裂的西方世界，展現了好幾套完全不同的所謂普世價值。在美國川普代表的是共和黨的異端，以白人民粹主義和種族沙文主義為主軸，要求全世界「把欠美國的錢還回來」，並且發動貿易戰爭，對象包括中國、歐洲、加拿大和拉丁美洲。同時，他也針對回教徒和中東、北非、拉美的難民和移民築起高牆。因為川普的立場很清楚：白人優先，美國第一！這也就是第一種「美國至上的普世價值」。

但在美國國內，也存在著另一種價值觀，那就是「民權主義的普世價值」，要求尊重二次大戰以後的自由民主機制和民權運動規範，主張兩性平權、保護弱勢、多元民主、社會福利，並且堅持國際正義、人權外交和族群融合。過去我們經常談到的普世價值都是指這一種，但現在卻已衰頹。

但是在歐洲，除了「民權主義的普世價值」外，還出現另一種「疑歐論的新型民粹主義」，那就是：強調民族國家和地方利益、反對統一的歐盟、反對接納中東和北非難民、質疑福利國家政策，同時也挑戰傳統的自由民主體制。從中東歐的波蘭、捷克、匈牙利到西歐的奧地利和義大利，我們都看到這種「疑歐論的民粹主義」已漸勃興。

過去十幾天，我從德國柏林南下，經德勒斯登、到捷克首都布拉格和古都烏魯木茨，再轉往波蘭西部的卡托維茨、波茲南和什切青。一路上，清楚看到疑歐論和民粹主義正在蔓延滋長，而伴隨其間的則是失業、衰頹、蕭條、低效能和族群傾軋。這是一個在1989年以前曾經宣揚階級平等和國際和平的「社會主義舊世界」，也是在1990年代以後民主化、自由化進程中試圖向西歐取經的「新歐洲」。但現在，近30年過去了，卻成為對自由民主體制普遍質疑的新興民主地區，也就是「不自由的民主」和「民選的獨裁」大擅勝場之地，和當前民主內戰的台灣十分相似。

也正是在這裡，一種新型價值觀和世界觀正漸形成，那就是由中國主導的「一帶一路天下觀」，強調包容異見、尊重各地文化與國情，不干預他國內政，並追求互利共贏。在「中東歐16+1論壇」上，去年中國提出協助完成從匈牙利經塞爾維亞、馬其頓到希臘的高鐵計畫，讓東歐國家振奮不已。這些昔日社會主義陣營的盟友，已經充分了解到中國人不同於美國人和西歐人，他們不會刻意要求他國改變內政及制度，也不會遂行西方價值必須優先的干預主義政策。中國的要求很簡單，那就是：包容、合作、互利、雙贏。

很顯然，第四種價值觀並不是源自西方的普世價值體系，但卻是中國傳統的天下觀和王道思想的現代詮釋，也是孫中山先生在百年前提出的「實業計畫」的新型版本。百年後，中國卻願意以多餘的人力、物力，在尊重與互惠的前提下合作共建，讓孫中山當年未能完成的理想嘉惠各國、造福世人，這正是中國人對國際的具體貢獻，也是另一種互惠互利、真誠合作的普世價值。面對這四種不同的價值觀，你心儀的選擇是什麼？（作者為金門大學教授）

(中國時報)