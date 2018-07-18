2018年07月18日 04:10 中國時報 張光球

雖然距離年底選舉還有近5個月，但各方人馬早已動作頻頻，執政黨更是有輸不得的壓力，所以日前的全代會上，蔡總統拉高分貝，痛批國民黨的無作為，以及民進黨未來會更好的宣示。蔡政府任期已過半，民調始終拉不起來，政府和百姓間對經濟發展的感受存在著落差，大環境的好壞，農民是最能直接感受到溫度的。

第11屆「天津台灣商品博覽會」剛落幕，今年也是由民間公協會接手外貿協會第2次主辦，筆者應主辦單位的邀請，隨同前往觀展評估成效，卻意外得到一些國內農產滯銷原因的聲音。

這次博覽會主要聚焦在珠寶藝品、健康醫療照護管理、特色美食等三大區塊，前兩項主打的是，台灣在珠寶工藝上的匠心獨具和醫療保健及長照的先進技術與管理，受到許多大陸專業人士和民眾的熱烈回響。在特色美食方面，台灣的小吃、飲品及水果更是吸引大量群眾的光顧。

展覽期間舉辦採購洽談會，以協助台商打開更多大陸的市場通路。筆者在會場中和一位返鄉近6年的青農交談，得知他們家自己有果園，除了產銷水果之外，也將多餘的水果製成蜜餞，生意穩定成長。然而，這是他第1次到大陸參展促銷，問其原因，在於國內的銷售量銳減。再深究為何？他說從去年底開始，生意就每下愈況，到今年4月跌幅已達3成，他用大數據分析過往的客戶屬性，得出軍公教是他們國內主要的客源，所以他認為是年改使得軍公教族群消費緊縮，導致民生非必要性產品的滯銷。

隔日，筆者在展館內看到一位第1次參展的南部老農，望著他一對兒女努力的叫賣，筆者問他水果主要的銷售地，他說是以國內為主、大陸為輔，但是自從兩岸急凍後，不知為何國內和大陸市場都不好了，追問是否與年改有關，他表示支持政府年改，但是沒想到會影響到自己的生計。筆者進一步詢問有關新南向市場的可能性，他兒子接話說，政府缺乏整體規畫，沒有考慮到台灣與東南亞農作物的同質性過高，且當地喜歡的口味和台灣不同，及可接受的價格差異，否則就不會有國內鳳梨供需失調的事情發生。之後，老農說：政府如果管控好種子的流量，哪來一窩蜂搶種？如果政府真的管理好產銷制度，產地價格怎麼會崩盤？

此行與其說是評估考察，不如說是學習之旅。當行政院長賴清德歡迎「中國大陸」觀光客來台的消息在展場內傳開後，台商持肯定的態度，希望藉此能逐步恢復兩岸的交流。蔡政府應該以國民的生計為己任，就算不願與大陸和解，也應該要求美國和日本大量採購台灣的產品，而不是要我們多買美國的武器，否則台灣親美日、遠大陸有何意義。（作者為致理科技大學副教授）

(中國時報)