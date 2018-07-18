佛系國民黨與狼性民進黨之戰

2018年07月18日 04:10 中國時報 主筆室

面對低迷的民意支持度與不利的大局，民進黨透過改組「戰鬥內閣」、舉辦府院黨「共識營」，與展現派系大團結的全代會，完成年底選戰大誓師，補強了受政績拖累的選舉機器，發出第一輪勝選召集令；可預見將會隨著選戰的進展，強化動員的速度與操作的能量。相對於民進黨在逆勢中的秣馬厲兵、積極備戰，被外界視為處於順勢的國民黨，反呈現出消極被動的態勢。冷熱進退之間的對比差異，殊堪玩味。

此次全代會依例進行中央各項黨職改選，完成黨內權力的重分配，向來是派系競爭激烈的中執委、中常委和中評委選舉，赫然出現創黨以來首次的同額競選，選舉也顯示所規畫的派系平衡結果，展現了蔡英文領導的黨中央甚為高明的「喬局」功力。另一方面，相關的敏感提案，也在運作和默契下一一送交研議擱置。整個全代會從人到事完全照表操課，一片和諧，團結在蔡英文意志的主導下，可謂也無風雨也無晴，為了勝選都無妨！

而蔡英文全場口氣激昂、措辭強硬的政績論述，更是一絕，歸納她「改革」不離口的邏輯主要有二：

一是民進黨敢做、能做、且做到了國民黨沒做的事；二是改革一開始會痛苦、得罪人，但以後就會漸入佳境。顯然這也將是民進黨在年底大選，面對執政失能的質疑批判時，一個最主要的心理防禦和反擊說詞；透過對黨內的激勵打氣兼自我催眠，再加上強力文宣傳播的洗腦，試圖達到改變公眾認知的目的。

問題是，「民進黨最會拚經濟，現在的經濟是20年來最好的時候；非核家園的理想在我們手上穩健落實，我們不會讓台灣缺電，綠能絕對比核電便宜；農田水利會改官派是增加其公益性……」等等，這些蔡英文口中自我稱頌的「改革政績」，卻讓人油然而生詭異莫名的錯亂：為什麼和台灣社會的許多民意認知落差會那麼大？民進黨形象變差、小英聲望江河日下，連民進黨自己人也這麼說的各種民調結果都是假的？難道我們是活在「平行時空」的不同台灣嗎？

為了打贏選戰，民進黨可以自我感覺良好到如此激昂亢進；相對的，國民黨明明處於民心思變、大有可為的氛圍中，打法卻是溫和保守、低調神隱到既難以凝聚選民熱情，更引發支持者擔心不滿的焦慮。

從黨主席吳敦義、台北市長候選人丁守中相繼被謔稱為「無主席」、「佛系戰法」，到新北市、台中市等幾個國民黨選情被看好的重要都會，也都陸續出現不夠主動出擊與積極造勢，或對爭議問題火力不足、回應過慢、能閃就避的態度，似乎均以採取「穩紮穩打、消極避戰為主要策略，以致於整體曝光率逐漸減少、議題主導能力降低、選民熱情趨冷；在民進黨整合執政優勢、大舉反攻後的運動戰衝擊下，藍營這種傳統老化的陣地戰，變局早已出現卻不自知。

造成國民黨失血現象的原因，除了對手機、網路社群等傳播新科技的不夠融入甚至排斥，更缺乏實戰的人才與操作力，以及對傳統「基本盤」將回歸的迷思之外，背後其實還有國、民兩黨本質上政治DNA的深層影響。民進黨一開始就是派系共治，而且承認派系競爭的事實，也有權力競爭的明確規則，因此檯面上公開鬥完，便能整合共同迎擊外敵。國民黨則是表面上強調和諧團結，但內鬥卻是激烈壓抑，近年來權力競爭規則雖逐漸建立，但骨子裡仍不脫分裂內鬥的習性。正因如此，兩黨對內的認同與控制力，一直是綠強於藍，也造就民進黨最會打選戰的結果。

但民進黨執政不得民心，大局對國民黨選情應該有利，何況民進黨的兩岸政策與能源政策風險太高，敗相已露，國民黨中央應有全局性、指標性的政策論述與戰略指導，藉這場期中選舉提出2020重返執政的承諾，振奮支持者的熱情與認同，帶動風潮，延展至各縣市。

國民黨只是像現在這樣避戰、畏戰，求穩不敢變，最會打選戰的民進黨就不容小覷。佛系國民黨坐等狼性民進黨失敗，最終將是自己的敗亡！

(中國時報)