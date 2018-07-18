2018年07月18日 04:10 中國時報 主筆室

故宮博物院新任院長陳其南提出上任後的要務，是讓「故宮台灣化」，要讓故宮典藏文物和台灣文化產生連結，把故宮變成「台灣人的故宮」。

其實，這種想法早在故宮南院成立時就已見端倪。定位為「亞洲藝術文化博物館」的故宮南院，在館藏、策展主題上很明顯有別於台北故宮。不過，在空洞的「連結在地」構想下，南院參觀觀眾門可羅雀，陳其南說要實施免收門票，但是這麼做能夠發揮什麼的效益，實在令人存疑。

南院角色錯亂、魅力薄弱已經失敗，如今陳其南要把台北故宮「台灣化」，雖不清楚「台灣化」的具體內涵為何，但相信應該不是「去中國」。畢竟故宮館藏主要源自清宮，可謂集千年皇室的精華，要如何去中國？

陳其南似乎有點吃北京故宮的飛醋，說外國遊客來看故宮，是來了解中國。不過，從文化的角度，遊客來台北故宮了解中國文化，不也可以增進對台灣文化的了解嗎？

中華文化是台灣文化的根基，讓台北故宮展現台灣特色，將是台灣文化活潑生命力的具體呈現。陳其南不願台北故宮成為北京故宮的附屬品，就顯得不夠大器，也太欠缺企圖心。前人可以把台北故宮經營成全球三大博物館之一，與法國羅浮宮和英國大英博物館齊名，怎麼陳其南一接手，台北故宮就矮了北京故宮一截？

多年來台北故宮不斷和世界知名博物館合辦展覽，2011年向北京故宮、法國國家圖書館等多個單位商借文物，舉辦「康熙大帝與太陽王路易十四特展」，就非常具有台灣特色。

台北故宮早就是台灣人的故宮，陳其南不需要無病呻吟。

(中國時報)