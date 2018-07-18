2018年07月18日 04:10 中國時報 徐宗懋

儘管蔡當局把有損民眾權益的政策當成「改革」，成天讚美自己，沒人響應，她卻故意說「願意分享經驗」，但如果外國人理解到這兩年多，台灣變得更窮更怨，驚駭的殺人案件接二連三發生，法務部長對於死刑定讞的凶殘殺人犯憐惜有加，恐怕嚇都嚇死了，誰敢「分享」？

大勢已經很清楚了，年底大選民進黨必然慘敗，這無關國民黨是否有更好的人才，因為民選的首要因素是民眾對當前狀況直接感受，並做出政治情緒的反應。在歐美和日本的經驗中，只要選民對現狀深感挫折，照樣選出一群傻蛋和呆瓜，所以說民主政治必然是庸人政治。許多民調已充分顯示，選民已不想再看到蔡英文的容貌，也不想聽到蔡的聲音，但短期內做不到，只好投給所有反對民進黨的參選人，以表達憤怒。

接著要問，民進黨大敗後會是怎樣的局面？首先，蔡必然辭去黨主席，黨內會陷入權力和路線鬥爭的風暴，蔡為了鞏固局面只會走上更激進的內外路線，但取得縣市長和議員選舉勝利的國民黨，已有一定的能力進行反擊，如此政治將呈現混亂和半癱瘓的狀態，這對下一步的台灣政治意味什麼？以下是我的大膽預測：

一、民進黨高層的權力鬥爭，猶如打開牢籠，放出一群的掠食野獸，蔡的民調將會走入谷底，因此提議由賴取而代之的聲浪隨之高漲，並化為各種政治風暴。在這種情況下，蔡不一定能做完4年，至於在什麼情況下下台？不容易說準，但只要內外局勢高度動盪，一個觸發點就可以發生大事。

二、台灣內部的混亂將從根本上摧毀台獨的正當性，由於大陸提供穩定、和平和發展機會，為新一代年輕人所嚮往，和平統一的力量將達到新的強度，台灣人會真正認識到台獨完全行不通，問題只在於如何選擇和平統一的模式。

三、下一位執政者絕不會是像馬英九那麼軟弱，會是從艱困的失敗中站起來的強勢領導人，能夠處理群眾問題，回擊挑戰。蔡當局所謂轉型正義就是通過今天的法律，起訴以前的事，比如檢察官就可以此時的黨產法律，來起訴10多年前還沒有該法律時馬英九的作法。就法治來講這是荒謬的，但蔡當局已經打開這個潘朵拉盒子，這個政治價值示範必將延續到下一個執政者。這意味著，下一任執政者可以通過一些法律，認定今天蔡當局所做的是非法的，再根據該法律起訴目前蔡當局的一系列政治、金融、文化、教育等主管，並將他們定罪判刑。

還有，既然總檢察長黃世銘也曾被起訴判刑，表示任何檢察官一樣可以比照辦理。未來新執政者可以通過一些法律，根據該法律調查今天起訴馬英九的檢察官，跟邱太三和行政院任何官員的通聯、簡訊、私人談話等，只要取出一些內容就可以輕易將檢察官起訴判刑，法律原理完全是一樣的，既然今天可以這麼幹，明天也一定有人會跟著幹，只不過是槍口會朝著相反的方向。

蔡當局的執政3項風格就是羅織罪名、轉移焦點、讚美自己，下一個執政者是在被嚴重壓迫的情況下崛起的，絕不可能是弱者，是否會有樣學樣？到時候真要天佑台灣了！

(中國時報)