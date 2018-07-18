2018年07月18日 04:10 中國時報 段心儀

文字有一種「翻手為雲覆手雨」的特質。擅長話術者可隨著自己立場的轉變，把同一套說詞做出相反的解釋，這也是今日台灣人對政治人完全不信任的原因。因此，當「故宮台灣化」這句話出自新任故宮博物院院長口中時，突然感到不寒而慄。

其實，陳其南院長說得很好：「對古文明的重視，跟現代的國家意識無關」，「因為歷史的轉折與巧合，保存故宮文物變成『台灣人的責任』」，「台灣應該要接受東方最古老的中華文物，作為它的繼承者，我們在替世界人民保留世界資產。」旨哉斯言！他說的每一個字我都舉雙手贊成。但是，政治任命下，陳院長做得到自己的宣示嗎？還是「橫柴入灶」，搞出個「南院蚊子館」後，再毀了故宮博物院？

誠如陳其南所言，故宮博物院對台灣而言是塊「飛地」（隸屬於他地的區域），遊客來看故宮，不是來了解台灣，而是來了解中國。院長想讓故宮的內在連結回到台灣，理論上可行，但按照台獨思維要故宮「土著化」、「台灣化」，那就變成不可能的任務。

首先，故宮二字如何從「北京」到了「台北」？第一個內在連結就是抗日與台灣光復。1937年抗日戰爭全面爆發，故宮人員奉命守護文物隨中央政府四處遷徙，輾轉奔波于湖北、湖南、廣西、貴州、四川等省，歷時十載。1948年又護送暫存故宮南京分院的文物至台灣，直至1965年故宮台北新館落成，原存放於霧峰北溝的文物才全數遷往新館。這批珍貴文物之離開北京，為的是遠離戰火，勿蹈圓明園覆轍；來到台灣緣於光復，同屬中國之地。台獨思維諱言抗日，強調台灣獨立，那就該把敵國之物拱手送還，何來「內在連結」？

第二個內在連結應是台灣70年來保存了中華文化精粹，成就人文之美，可與故宮國寶相輝映。大陸遊客來到台北故宮，放眼望去，服務人員輕聲細語，巧笑殷勤；來往衣冠楚楚，謙雅溫文。整體氛圍與牆上字畫、櫃中精品如此契合。他們雖需遠渡重洋，才能一睹自家國寶，心情倒也不違和。可是近年教育、文化思維全盤去中國化，刪古文古詩詞、去中國史。當你全盤否認中華文化是台灣文化的根基時，如何建立「內在連結」？

如果這些核心問題無法處理，所謂「故宮台灣化」只剩下兩種可能：一個是文創與行銷，舉辦些實境遊戲、Cosplay等次文化活動，「故宮小編」在臉書跨時空進行千年文物與台灣的連結等，這些雖浮泛輕淺，不傷根本，倒也罷了。另一種方式問題就大了，若真如行政院所說，以故宮南院為主軸，要求故宮北院配合，「呈現數百年來，台灣與世界文明的連結互動與多元面貌。」這將是價值與史實的徹底顛覆，故宮千年國寶將被怎樣打扮與包裝？全國要共同關注，因為世界資產不容輕侮。（作者為中華語文教育促進協會理事長）

(中國時報)