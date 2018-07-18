廢止非核公投 留生機

2018年07月18日 04:10 中國時報 葉宗洸

行政院長賴清德15日再度重申「台灣還沒有一天所發的電是不夠用的，只是剩的不多。」賴揆日前出席投資台灣專案會議時，才說「要非核又要穩定供電，同時還要減少空汙排放並促進產業發展，實屬不易。」賴揆除了持續嘴硬不認缺電的現實，卻也對能源轉型不易表達憂心。政府如果受制於意識形態而躁進行事，不僅無解供電問題、無助能源轉型，還可能斲傷國家的未來發展。

首先，針對核四廠燃料棒外送一事，政府明顯躁進，為了實踐自己的廢核主張而打死核四，急於捨基載核電而就不穩定綠電，此舉無疑犧牲了國家的能源安全。經濟部隻字不提近3000億元的建廠成本即將付諸流水，也未說明第一批燃料棒外送後，每年須支付給美方的高額代管費用，完全是避重就輕。

其次，政府大力推動太陽光電與風電，裝置容量的目標值分別高達2000萬瓩與670萬瓩，現有儲能技術沒有突破前，不但供電不穩定度大增，更有導致缺電加劇的風險。基載核電被取代後，一旦風電與太陽光電的發電量被大幅拉高，為有效因應下一個時間瞬間失去大幅發電量的情境，建置可接受快速調度且裝置容量足以彌補瞬時供電缺口的發電設施，便是不可或缺的配套措施。

針對外界毫無配套的質疑，經濟部以台電公司「106年長期電源開發方案」中所規畫的1220萬瓩新增燃氣機組作為回應，然而這些新增機組的建置目的主要都是用以取代退役的老舊火力機組以及煤轉氣機組。更須特別留意的是，政府能源政策中的2025年燃氣發電配比高達50%，目前規畫中的燃氣機組很可能都因此必須在日後擔當基載運轉的角色，將不會有充足餘裕發揮調度的功能。於是，經濟部的回應中也出現「將適時調整抽蓄電廠運轉模式（改為白天抽水），以多元措施來因應間歇性能源併網」的心虛說詞。如果連違反抽蓄電廠運作常態（夜間抽水）的方法都被提出，代表主事單位根本沒有配套，更不要說現有抽蓄電廠的裝置容量根本太小。

在核四停建且現有的核電機組逐步除役後，將是供電災難的開始，這個政府已喪失務實推動能源政策的應有認知。

台灣是一個海島，天然資源貧乏且屬獨立電網，在再生能源應用仍待技術精進的現實下，可以經由一定比例的核電搭配合理躉購的綠電，一方面維持充足的供電與平穩的電價，另一方面持續發展再生能源技術。透過「以核養綠公投」廢止《電業法》第95條的非核條款，我們可以拍桌阻止失能政府躁進務虛的能源政策，還來得及給孩子們留下一線生機。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)