2018年07月18日 04:10 中國時報 彭蕙仙

兼任民進黨主席的蔡英文總統在民進黨全代會致詞時，以7個「是誰」厲聲責備國民黨。

在形式上，蔡英文的7問頗有明末流寇張獻忠「天生萬物以養人，人無一物以報天，殺殺殺殺殺殺殺」的7殺論之戾氣凶悍；在內容上，細數國民黨的滔天罪惡，又像是古代討伐昏君的「檄文」，讓人一時感到迷惑：到底蔡英文現在是執政黨的黨主席還是在野黨的黨主席？

在這個理當團結全黨士氣、表現執政氣勢的場合，蔡英文竟選擇以仇恨式的語言開場，打擊一個在2014、2016年兩場大選中慘輸的政黨，這樣能給民進黨加分嗎？看來，蔡英文還迷信只要搬出「萬惡的國民黨」，民進黨就有票了。然而，這招已經用老，邊際效應正在快速遞減中。

選舉是最現實的事，有錢一定會砸，但是國民黨連在6都選得寒磣、寒酸，何況其他縣市？例如，高雄的韓國瑜簡直要用沿門托缽來形容了，國民黨難道不知道如果能夠光復南台灣的話，對整個黨的士氣、形勢，會有多大的幫助？有資源還不摧下去？非不為也、不能也。

因為民進黨的黨產會、轉型正義一路追殺，再加上在立法院席次太少，連要釋憲都被刁難，國民黨現在根本就是被掐住脖子、捆了手腳。但同樣在高雄，據說民進黨有人初選就花了一億元。

一個選得懸梁刺骨，連地方黨部要拍賣都沒人要；一個選得錦衣玉食，富貴逼人。蔡英文拚命在那裡「是誰」、「是誰」地大聲嚷，已經沒有用了，民進黨肥得都滴出油來了，選民的眼睛是雪亮的，難道會看不出來嗎？民進黨就沒有黨產、敢公開讓人查查那些五八門的基金會錢從哪裡來的嗎？

蔡英文洋洋自得的年金改革，深究起來根本是一場騙局。退休公務人員、老師按政府的勞動契約領退休金，卻莫名其妙被被汙名化，然後不少人發現，政府扣的比說的多，本來是2年要歸零的18趴，今年7月1日刷存摺時才知道，第一年就歸零了。

在高齡化之下，各國都有重新檢討退休制度之議，但除非是像南美一些國家破產的例子，否則再怎麼改革，沒有政府會溯及既往，法國總統馬克洪也要推年金改革，但他特別強調政府的誠信，不可砍已退休者的年金，因為這代表國家的承諾。

如果像民進黨政府這麼冷血無情，要推動年金改革有什麼難的？「7殺」就解決了！然而，事實證明，蔡政府以如此極端的手段強推年改，不但造成社會分裂，而且失信於民，從此，蔡政府不管講什麼，都沒人要信；年金還沒破產，民進黨政府的誠信就先破產了。

蔡英文的改革只是柿子挑軟的吃，不是政績而是拖垮台灣的開始。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)