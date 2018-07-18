心理學宗師 楊國樞夢中辭世

2018年07月18日 04:10 中國時報 李侑珊 、 王正寧 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

中研院前副院長、台灣大學心理系榮譽教授楊國樞，在華人心理學界被譽為一代宗師，17日清晨於睡夢中過世，享壽86歲；對5年級學運世代而言，他是民主思想的啟蒙導師，一代宗師的殞落，象徵一個世代的結束，令人慨嘆。

最想了解人 改讀心理系

楊國樞出生於1932年，他進入台大就讀時，因喜歡自然，當初選擇就讀森林系，但是讀到一半後，才發現比起花草樹木，他更想了解的還是人，因此改就讀心理系。

他在1958年畢業自台大心理系，隨後赴美深造，取得美國伊利諾大學文學碩士學位與人格及社會心理學博士學位，是台灣第一位心理學博士。

楊國樞返台後，於1969年回到母校台大任教，執教鞭長達40年。他曾任中華心理學會理事長，並在1988年獲選中研院院士，也曾擔任中研院副院長，國際生命線協會中華民國總會理事長等，並曾赴香港中文大學任教，在中國心理協會、亞洲社會心理學會都曾任理事長等。

楊國樞的學術地位甚高，畢生致力於發展人格與社會心理學研究，並且在本土心理學研究上，看出華人學理盲點，從而套用西方學理方法，倡導與推動貼進華人社會文化特徵的本土心理學，多面向研究奠定台灣本土心理學根基，建立「華人社會取向與個人取向理論」與「人類基本需求的雙Y理論」等，被譽為華人本土心理學的一代宗師。

除了致力於心理學研究，楊國樞對於社會的關懷，也從未間斷。30年來，他針砭時政，發揮言責，並將自己定位成「古典式知識分子」。他認為，理想中的知識分子是要超越狹窄的專業，進一步關心政治、經濟、社會、教育、文化等問題。

學術地位高 更關懷社會

1970年代擔任他擔任《大學雜誌》主編，並在1989年成為「澄社」創社社長，他被歸為自由派學者，在台灣民主化風起雲湧的浪潮中，楊國樞無疑是衝撞言論自由與校園民主藩籬的推手，在戒嚴時代，他是少數聲援黨外的教授，美麗島事件後，更呼籲政府不要趕盡殺絕，因此受到特務監視。總統府祕書長陳菊昨晚指出，他的理念和風骨不會因為離開而逝去。

(中國時報)