林濁水轟陳其南「太兩邊一國」

故宮新院長陳其南要「故宮台灣化」惹議。圖為日客參觀故宮看翠玉白菜的神情。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

故宮博物院新任院長陳其南表示，要將故宮「台灣化」。民進黨大老林濁水昨天批評陳其南的說法，「有沒有搞錯？」他說，故宮吸引人的地方正是「不本土化」。讓典藏文物來自大陸的故宮成為本土，「這不會太兩邊一國嗎？」、「真是詭異極了。」

這波內閣改組，故宮博物院長也換人，陳其南日前與媒體茶敘指出，故宮一直不被認為是「台灣的故宮」，而是「北京的故宮」，內在連結不在台灣，不管怎麼經營都會成為北京故宮的「飛地」，因此，他想讓故宮「土著化」、「台灣化」。

林濁水昨在臉書批評陳其南說法，按陳其南的說法，「同樣邏輯，難道大英博物館要英格蘭化？奇美美術館要台南化？」大英博物館收藏各地和各時期文物，除了埃及、希臘、西亞和羅馬帝國時期文物，也收藏中國文物。奇美博物館也以收藏西洋藝術品為主。

林濁水指出，這三個博物館吸引人的地方正是「不本土化」，而呈現了異國風情。故宮，遠的話當異國風情，近的話，當東亞文物一環，「如果不把典藏送回中國，然後說直接這些文物就是台灣化、本土化了的，豈不是說台灣就是中國，本土就是中原？」

林濁水說，既然是本土，為什麼還叫故宮。他質疑難道會是「台灣民眾的故宮」？台灣什麼時候有了一個本土皇帝蓋了皇宮，有了取精用弘的皇室典藏？「本土是故宮，故宮成本土，這不會太兩邊一國嗎？真是詭異極了。」

網友也紛紛在林濁水臉書留言，「不承認是中國的土地，又捨不得把人家寄放的寶貝送回去？」「既然要去中國化，就把大陸的東西還人家」，還有人認為故宮文物當年是國民黨帶來台灣，乾脆還給國民黨。

(中國時報)

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