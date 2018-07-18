阿帕契嬌點 首位女飛官亮相

隸屬陸軍航空第601旅的少校飛行官楊韻璇，是亞洲地區首位AH-64E直升機女性飛官。（范揚光攝）

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中國時報
楊佳穎／桃園報導

陸軍航空特戰指揮部昨在桃園龍潭基地，舉行AH-64E阿帕契直升機「全作戰能力」成軍典禮，台灣首位阿帕契女性飛官楊韻璇也亮相，成為全場「嬌」點。

AH-64E為當前地表最先進的攻擊直升機，因為具備強大火力與破壞力，素有「坦克殺手」之稱。身高175公分的楊韻璇，在成軍典禮中擔任說明官，甜美的笑容很吸睛。

她出身軍人家庭，過去曾在新竹「竹塹公主」選美中獲勝，玄奘大學畢業後考取陸軍飛行專業軍官班，目前飛行時數達815小時，其中AH-64E阿帕契直升機飛行時數110小時。楊韻璇笑說，父親也是飛行員，從小耳濡目染、看著他在天空翱翔，因此對飛行產生極大興趣。

楊韻璇原飛UH-1H通用直升機，經歷換裝訓練後，成為國軍首位AH-64E女飛官。談起受訓過程，她坦言「有一定難度」，兩機差異包含座位排列從並列變縱列、單引擎變雙引擎，以及沒武器系統變有武器系統，學習上都比以往困難得多。

「男生做得到，我也同樣做得到！」楊韻璇直率表示，受訓過程中遇到困難很正常，有不斷自我砥礪，且在長官、朋友及家人的鼓勵下，「我沒想過放棄，告訴自己一定要做到。」她也回憶，首次踏上阿帕契相當興奮，也覺得優異性能非常厲害，能飛阿帕契是件非常榮耀的事，會繼續努力。

值得一提的是，近期受到矚目的連續劇《女兵日記》中，女主角劉香慈其實就是楊韻璇的高中同學，戲中穿著也是楊韻璇為她準備的。楊韻璇說，雖然兩人身處不同環境，分別在演藝事業、軍中服務，「但身為女性，我們都不斷告訴自己，在各自領域都要更認真、努力。」

(中國時報)

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