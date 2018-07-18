鋼琴家小曾根真 摔斷手骨仍練琴

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中國時報
／台北報導

對於音樂，究竟可以多熱愛？下月訪台的日本爵士鋼琴家小曾根真因為意外摔斷左手手臂，一度被迫放棄練琴，但因手指可以活動，小曾根真不顧醫生勸告繼續練。1年後石膏拆開，醫生摸他的手說，「你一定有偷練琴，因為你的肌肉完全沒有退化！」

小曾根真說，讓他埋首勤練的不是爵士樂，其實是古典音樂。小曾根真出身於日本望族，祖父母開放好客，有時候會邀請美國爵士樂團到家裡表演，小曾父親後來成為職業爵士音樂家，也因此小曾從小就接觸爵士樂，不但隨父親到處表演，也常去聽排練，「愛上爵士樂成為一件再自然也不過的事。」

12歲時，小曾根真第一次聽到爵士鋼琴名家奧斯卡‧彼德森的演奏，對於大師超凡的演奏技巧印象深刻，彼德森的名言之一就是「技巧就像單字一樣，記得愈多，就愈能表達出完整的句子。」小曾根真說，這讓他重新點燃學習古典音樂的興趣。

上課不到1年，小曾把左手摔斷了，「醫生告訴我，如果不好好休養，永遠都沒辦法再演奏。」小曾說雖然綁著石膏，但手指還是可以動，「只要大人一不注意，我就偷練琴，希望可以像奧斯卡‧彼得森一樣，練到可以穿梭古典與爵士之間。」

鴻宇藝術音樂總監陳冠宇表示，去年聽到小曾根真與底特律交響樂團合作蓋西文《藍色狂想曲》，驚為天人，「他能彈出獨一無二的即興版本，這很難得。」

(中國時報)

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