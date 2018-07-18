黃小琥愛得穩定懶再婚

2018年07月18日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

黃小琥將在台北、台中舉辦「Cause I Don't Care」演唱會。

黃小琥將於8月10日在Legacy台北、8月18日在Legacy台中舉辦「Cause I Don’t Care」演唱會，她愛情事業兩得意，與德國男友愛情長跑9年，被問及是否會來個日耳曼浪漫婚禮？她說：「基本上我有結過了，應該不需要再來一次吧。」並表示：「兩人目前生活穩定比較重要，婚姻對我來說也只是一個形式。」滅絕師太的愛情觀充滿堅強與態度。

黃小琥在23歲時不顧家人反對閃婚，生下女兒後，某次在路邊的櫥窗看到玻璃反射的自己，「覺得我才二十幾歲，怎麼像個老太婆，難道我要這樣過一輩子嗎？」當下決定離開前夫，追求自己的人生，她想藉由自身經歷，告訴所有女性：「對於沒有對等尊重的感情，就放水流吧，因為有更值得的人在等你，愛不是委曲求全，這樣的愛情，I don’t care（老娘沒在管）。」

她將為「2018都市女聲」開唱，演唱會名稱「Cause I don’t care」（因為我不在乎），她表示有很多話想告訴女生們，「妳如果不是嬌滴滴、說話會嗲的女生，一樣也可以很有態度、很有自信地，找尋屬於自己的人生。」又搞笑說：「母湯（不要）委屈自己喔！因為大姨媽已經來攪局一輩子，女生更要愛自己多一點。」

此外，黃小琥也宣布好友鄭怡將加入「2018都市女聲」系列演唱會，她表示：「這是鄭怡首次點頭，第一次完成個人首場演唱會！」並透露：「我最害怕唱鄭怡後面了，等於找死啊！因為她在可登時期太紅了，嗓門也很大。」兩人過去曾同門，鄭怡特別關心師妹黃小琥，2人私下也擁有好交情。

唱到俄國遇世界盃

黃小琥日前應邀到歐洲MSC Orchestra管樂號郵輪演出，從德國柏林出發，沿途停靠芬蘭、愛沙尼亞及俄羅斯聖彼得堡，她對聖彼得堡印象相當深刻，還遇上世界盃足球賽，她發現俄羅斯當地人都冷冷的、不大愛笑，她直呼：「連穿著足球衣的人，熱情中都帶著酷酷的感覺。」

(中國時報)