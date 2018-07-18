李安推手鞏俐破冰金馬

李安去年接下本屆金馬執委會主席。（資料照片）

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中國時報
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鞏俐放下過往恩怨，答應擔任本屆評審團主席。

國際級影后鞏俐在金馬執委會主席李安的力邀下，接下重任成為第55屆金馬獎評審團主席，鞏俐表示：「電影是反映我們生活及夢想的一面鏡子。把一生奉獻給電影，為電影服務是我一生的責任與追求！感謝李安導演的邀請和信任。願為華人電影盡自己所能。」她曾透過經紀人質疑金馬獎評審制度，如今點頭答應擔任評審團主席，外界期待她為金馬帶來新氣象。

鞏俐在第51屆金馬獎以《歸來》入圍最佳女主角獎，敗給《迴光奏鳴曲》的陳湘琪，未能如願奪下首座金馬影后，她回到北京後透過經紀人痛批：「這次來特別感謝金馬獎給我機會，讓我認識了一個不專業的電影節是怎麼樣的，而且一個不公正的電影節會讓所有藝術人員瞧不起他們。」同時放話不再參加金馬獎。

李安出馬成功化解金馬和鞏俐間的僵局，李安表示，自己擔任過第50屆金馬獎評審團主席，深刻了解這既是榮譽更是件苦差事，認為鞏俐不僅在華語影壇舉足輕重，亦有豐富的國際經驗，是相當合適的人選。巧合的是，鞏俐落馬該屆是由陳冲擔任評審團主席，陳冲則有望以執導的《英格力士》入圍本屆金馬獎，2人此次可能角色互換。

曾任坎城影展評審

鞏俐1988年以《紅高粱》初登銀幕，該片奪下柏林影展金熊獎，她曾擔任過坎城影展評審，以及柏林影展、威尼斯影展和東京影展評審團主席。第55屆金馬獎頒獎典禮將於11月17日於台北國父紀念館舉行。

(中國時報)

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