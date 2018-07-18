詹雅雯抗戰喉疾堅持高歌

2018年07月18日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

詹雅雯（右三）熱心公益，即便忙著準備演唱會，仍不忘做善事。（資料照片）

詹雅雯去年在台北小巨蛋開唱時，唾液腺就已經出問題。（資料照片）

詹雅雯將在10月20、21日於台中中興大學惠蓀堂舉辦「一見中情」售票演唱會，接著又和「北美洲台灣人醫師協會國際義診」合作，前往洛杉磯、巴拉圭義唱、義診及演講。她年初才透露唾液腺出問題，無法正常分泌唾液，再加上喉嚨的腫瘤舊疾，但她仍對歌唱理想堅持不懈，要為每一位喜愛她的歌迷而唱。

詹雅雯的經紀人說，她的唾液腺罕病去年8、9月時爆發，導致她只要唱完一首歌，就得馬上喝一口水讓喉嚨溼潤，雖已經就醫，但目前沒治癒的方法，只能按時服藥和多喝水，她每個月都要定時回診檢查喉嚨腫瘤，幸好病況沒有再惡化。她堅持繼續唱歌，「她說想把她可以唱的時間盡量完成，未來還能唱多久也不知道，所以要趁能唱就趕快唱。」

詹雅雯和「北美洲台灣人醫師協會國際義診」已合作超過4年，人醫協會過去曾邀約台灣的藝人慰勞義診的醫護人員，但是藝人開價不低，人醫協會因緣際會找上她，她阿莎力答應免費義唱，也決定拿出過去的醫護專業，12月14日到巴拉圭義唱義診。

公益活動即知即行

她向來熱心公益，持續關懷弱勢，一年前巴拉圭大使館曾邀她前往當地演出，當時她行程繁忙，加上路途遙遠而婉拒，但她想起人醫協會許前會長說過：「要將善行告訴別人，號召更多同好一同來做。」後來前會長往生，緊接著會長夫人因處理先生喪事中風而跟著離世，讓詹雅雯心中懊悔不已，發願：「許總會長講過的話一定要去完成，只要是時間允許，任何公益活動都要即知即行。」因此即便喉疾纏身，她還是秉持著：「只要我還活著、能開口，許總會長的遺言我一定要去完成！」

今年有望發新專輯

詹雅雯今年除了台中演唱會，還有9月11日從洛杉磯起跑的全球巡迴慈善演出，她也還是照常固定做善事，28日又要去探訪獨居老人，幫忙打掃家裡；經紀人也表示，她今年有望發行新專輯。台中「一見中情」演唱會門票已開賣，詳洽年代售票。

(中國時報)