母試穿衣服凱開偷埋單

2018年07月18日 01:28 中國時報 尤嬿妮 專訪

YuYu（中）與爸媽一同聚餐。（取材自臉書）

凱開（左起）陪弟弟、媽媽開心逛街。（取材自臉書）

第二屆旺旺孝親獎

MP魔幻力量團員凱開及舞者YuYu組成的「胡鬧一番」，近日推出新單曲〈NANANA〉，兩人去年組團出道，一路走來，最感謝家人的全力支持。凱開5歲時父親病逝，母親拉拔他和小2歲的弟弟長大，想到現年65歲母親，凱開心疼說：「無論任何東西，媽媽總是省自己、用最不好的，就為了把最好的留給我跟弟弟，連一起吃飯也總說她吃不下，故意把菜留給我們。」

凱開的母親30多歲開始守寡，為了養大凱開兩兄弟，母親將他們托給凱開的爺爺奶奶照顧，每天花約3小時，從住家搭車往返工作的地方，即便經濟壓力再大，媽媽絕不讓他與弟弟的課業受影響，準時繳交兩個兒子的學費、補習費，凱開說：「每次我補習下課前，不會騎腳踏車的媽媽，都會把車子用牽的方式牽到我補習班外，讓我下課可以騎回去，不用走很遠的路。」

凱開想帶媽媽度假

凱開表示，媽媽直到現在仍非常節省，連過年過節買新衣服，都嫌貴、不捨得讓他花錢，「所以後來我都會偷偷把她試穿過、適合她的衣服全拿去結帳。」凱開擔心母親為了省錢營養不足，常在家偷偷看她吃什麼、有沒有按時吃飯，他也努力存錢，「希望年底前帶媽媽到東南亞度假，陪著她吃好吃的東西。」

爸媽鼓勵YuYu闖蕩

YuYu的爸媽從兒子出社會以來一直支持他的興趣，不論當舞蹈老師或踏入演藝圈，「我爸一直很鼓勵我去比賽、進演藝圈，不論唱歌或跳舞，後來進演藝圈當歌手，爸媽其實很開心，可能是圓了他們的夢吧。」YuYu出道後收入不穩定，仍堅持自給自足、不當伸手牌，「最基本的就是不要讓爸媽擔心，但媽媽偶爾還是會準備食物給我帶回去租屋處冰起來，讓我肚子餓不怕沒東西吃。」

胡鬧一番去年出道原為3位成員，團員Raymond今年初離團，而他們也從蕭敬騰所屬的喜鵲娛樂旗下歌手，改與上行娛樂合作，聊起這段過程，凱開最感恩蕭敬騰經紀人Summer：「之前跟喜鵲是簽合作約，期間Summer姊就一直鼓勵我們有其他機會可以去闖闖，剛好上行娛樂這邊有數位方面的合作案，來上行後Summer姊不斷提醒我們『你們要加油、有困難要講，喜鵲永遠是你們的家』！」

(中國時報)