閃亮三姊妹 17噸舞台車送別父

2018年07月18日 01:28 中國時報 蕭雅玲 報導

閃爸（右四）跟閃亮三姊妹一起出席公益活動。

閃亮三姊妹的父親「閃爸」江萬源上個月因糖尿病併發噬血症候群病逝，將於7月22日舉辦告別式，大姊江佩云（小云）表示：「爸爸生前不愛看人哭，跟家人討論後決定以『畢業』方式送爸爸最後一程。」當年閃爸親自監工打造而成的17噸變形金剛舞台車，也將在告別式上為閃爸送別。

閃亮三姊妹自2003年出道以來，就以搖滾電音曲風風靡全台，濃郁的台客風讓她們在短短3個月賺進2000萬元，成為台灣第一組本土女子團體。2009年單飛後，大姊小云除了與朋友在海外投資開設經紀公司外，也把事業版圖拓展到直播平台；二姊小珍則轉戰當戲劇製作人；而小妹小瑩4年前選上里長，原本閃爸允諾要陪她一起選里長，「如今爸爸先走，但小妹還是會參選到底，完成爸爸的心願。」

不願病容被看見

小云表示，閃爸愛面子，不希望病容被看到，她說：「爸爸是家裡最大支柱，事發突然，但看到爸爸走得很慈祥，沒有掙扎痛苦，也覺得欣慰。」她透露，閃爸生前是個顧家的男人，「為了陪伴爸爸最後一程，便把大體放在家中，每天三姊妹都會輪流跟爸爸講話，不讓他覺得孤單。」

回想閃爸在加護病房期間，閃亮三姊妹每天等候探視時間進去陪他，雖然心痛送別閃爸，但仍希望照閃爸喜歡帶給大家歡樂和回憶的個性，送他最後一程。

(中國時報)