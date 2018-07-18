曾珮瑜戒鹽救健康

曾珮瑜日前出席第20屆台北電影獎頒獎典禮，深V禮服相當吸睛。

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中國時報
專訪
曾珮瑜（中）日前到清邁學習做泰式料理。

演員曾珮瑜不久前才剛從泰國返台，她和友人慢遊清邁15天，並沒有特別安排行程，唯一預定好的活動，就是去上料理課做泰國菜，學習把食材當調味料，她透露已經「戒鹽」5年，「現在很多人從起床出門到回家不流一滴汗，每天吃鹽鈉含量太高，水腫、高血壓都來。」

曾珮瑜會戒鹽是因為有段時間莫名發胖，她節食、運動效果都不明顯，後來發現是身體裡的腫瘤影響新陳代謝，她3年前動手術，從左胸腔切除直徑10公分的腫瘤，「調整飲食後，有把身體養好，術後恢復得非常快。」她現在也會分享營養師的建議，向周遭親友提倡少鹽。

遊泰國最怕蚊子

在清邁的15天，曾珮瑜做泰式按摩不下10次，「按摩2小時450台幣，超級划算。」也逛了市集、夜市、誤入紅燈區，相當有趣，唯一受不了的是蚊蟲肆虐，「我們去的時間剛好是雨季前，天氣熱蚊子又多，每天先擦防曬乳再噴防蚊液才出門。」

曾珮瑜6月剛過40歲生日，不婚主義的她樂在工作，對今年接演的角色都很滿意，也演出今年國片票房之最《角頭2：王者再起》，日前她憑該片出席台北電影獎頒獎典禮，身穿要價6位數的性感時裝，胸前深V一路開到肚臍上，笑說事先有聽聞出席的女演員都會穿很性感，自己也準備一下。

(中國時報)

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