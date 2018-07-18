父親節禮物－陳信安最愛宇舶表

2018年07月18日 01:28 中國時報 陶福媛 報導

宇舶表Big Bang Unico Golf腕表深受高爾夫玩家的喜愛，圖為品牌大使高球選手賈斯丁羅斯Justin Rose。（HUBLOT提供）

宇舶表Big Bang Unico Golf腕表可記錄揮桿數，是陳信安的最愛。（HUBLOT提供）

1 宇舶表Big Bang One Click Sang Bleu All Black粉紅色腕表，55萬3000元。（HUBLOT提供）

2 宇舶表Big Bang Unico Sang Bleu鈦金白腕表，58萬6000元。 （HUBLOT提供）

3 宇舶表Big Bang Unico Sang Bleu鈦金藍腕表，58萬6000元。（HUBLOT提供）

4 宇舶表BIG BANG MECA-10藍陶瓷腕表，68萬4000元。（HUBLOT提供）

5 陳信安最愛的宇舶表Big Bang Unico Golf腕表，搭載自製MHUB1580自動上鏈機芯，僅重97.93公克，約97萬8000元。（HUBLOT提供）

6 宇舶表經典融合系列ORLINSKI聯名計時碼表皇金款，117萬4000元。（HUBLOT提供）

從籃壇退休轉戰房地產業的陳信安擁有2個女兒，只要一提到女兒，就有說不完的爸爸經。他笑說，女兒遺傳了他的運動細胞，蛇板、游泳、各種球類運動都會玩，尤其小女兒特別喜歡打高爾夫，他常帶著女兒打球，不排斥女兒朝運動方向發展。

自豪女兒遺傳運動細胞

運動員退休後最怕發胖，陳信安迄今仍保持運動的好習慣，平日除勤跑健身房、打籃球外，最近還迷上打高爾夫。會不會考慮轉戰高爾夫？他說，運動員退休後轉型的確有不少成功的例子，「不過我的高爾夫成績多在90桿上下，打得很菜！」陳信安自認是高爾夫新手，不強求成績，打高爾夫最大的收穫除了健身，還意外發現小女兒有打高爾夫的天分，父女3人在周末假日一起打球，就是他最快樂的時光。

父親節即將到來，陳信安說女兒還小，不期待會收到禮物，但心中仍有最愛的父親節夢幻逸品，即是一只宇舶表（HUBLOT）。原來他為了盡快提升高爾夫戰力，打球都會用紙筆登記揮桿和進洞的次數，但覺得很麻煩，最近宇舶表（HUBLOT）推出一款「Big Bang Unico Golf」機械式高爾夫球專業運動表，在每一次揮桿之後，可記錄揮桿次數及成績，而且整只表僅重97.93公克，完全不會影響揮桿，讓他非常心動。

除此之外，風格時尚的宇舶表BIG BANG MECA-10藍陶瓷腕表、霸氣十足的宇舶表經典融合系列ORLINSKI聯名計時碼表皇金款，以及和潮牌大師Sang Bleu合作的Big Bang Unico Sang Bleu聯名腕表，也深獲他的喜愛。

(中國時報)