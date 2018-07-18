2018年07月18日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調豪華清淨型 LSU/N 1518ACO，本月正式上市，4萬7900元。（LG提供）

LG InstaView敲敲看門中門冰箱，本月正式上市，GR-QBF87MB定價12萬9000元，另還有2款將於8月陸續上市，定價約7萬元左右起。（LG提供）

LG CLOi系列的Hub Robot，不僅能與人互動反應，更能以語音下達各種指令，但目前還沒有在台上市的計畫。（LG提供）

在韓國的麻谷「LG Science Park」中，就實際展示活用LG Styler智慧電子衣櫥於日常生活當中，5萬9900元。（石欣蒨攝）

韓國最大規模複合型科技園區麻谷「LG Science Park」中，有展出LG SIGNATURE系列家電。（石欣蒨攝）

韓國家電品牌近年積極在各種類別上拓展，以消費者需求而開發全新技術的商品。LG今年有冰箱、空調等新品上市，品牌電子全球公關長Ken Hong表示：「去年LG全球電子類商品有2230萬美金營收，當中以居家應用及空氣清淨的商品占31%，居家娛樂的部分則為30%，因此今年仍會朝自家的科技技術為發展目標。」

LG亦表示因台灣市場相當看重擁有空氣淨化功能的商品，因此本月剛推出新款DUALCOOL雙迴轉變頻空調，將首度加入3道「空氣淨化系統」程序，包括PM1.0感測器以偵測室內粉塵及其他有害粒子，緊接由負離子產生器，生產逾500萬個負離子附著於懸浮微粒上，最後再由帶正電荷的微塵濾網過濾系統，把病毒、細菌等吸附過濾，而且空調的面板上會透過簡單4種顏色以顯示空氣的整體狀況，雖然與同級同頻數的空調大概貴上5000元，但卻可換來更佳的空氣品質。

敲一敲 冰箱門變透明

另外今年InstaView敲敲看門中門冰箱也是引人注目的新商品，不僅打破冰箱無法一窺其內的概念，只要在冰箱的門上敲2下，即會亮燈將冰箱門變透明，還有其門中門的技術，即可輕鬆存取常需要的飲料或食物，能減少高達41％的冷氣逸散，而LG也透露以後面板上將會有YouTube、Spotify、食譜等功能，像是利用冰箱上的食譜做菜完畢，即能傳送指令到烤箱，以完成後續的烹調步驟，本月在台剛正式上市。

最後就是近年深受台灣消費者喜愛的掃地機器人，今年年底前將推出全新的CordZero R9清潔機器人，現韓版的擁有120W吸力、防毛髮纏繞吸頭以外，還加上160度廣角視覺感測器的3D雙鏡頭，以掃描室內空間，不僅方便使用者設定打掃空間，也因支援手機APP連結，因此同時可利用鏡頭當作家中的安全監視器，像只要有移動物即會拍下5張照片，目前韓國售價為韓幣166萬（約台幣4萬5000元），台灣目前規格及售價未定。

(中國時報)