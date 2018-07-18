婆媽瘋集印花 換購鑽石鍋省萬元

2018年07月18日 04:10 中國時報 郭家崴 、 林欣儀 （靜宜大傳實習生） 報導（靜宜大傳實習生）

家樂福歐樂B充電式電動牙刷D12W原價1090元，會員價799元。（家樂福提供）

全聯營運長蔡篤昌（左三）、行銷部協理劉鴻徵（右）昨與全聯先生（右三）、太太Terri（右四）以及品牌代表為活動揭幕。（陳信翰攝）

全聯先生邱彥翔（右二）和太太Terri（左二）昨出席全聯瑞仕鑽石鍋收藏印花活動；7款商品集20枚起+249元起或集70枚起+49元起可換購。（陳信翰攝）

婆婆、媽媽愛的超市集印花換購鍋具，升級為勞斯萊斯級的萬元鍋具，全聯歡慶20周年，打破1年1檔的慣例，20日起至12月6日舉辦「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋收藏印花活動」，7款商品最低1折起、最高現省1萬6000元，全聯營運長蔡篤昌認為產品好、折扣深、加上中元節將至，有信心挑戰2成成長。

鑽石鍋每款至少有20萬顆鑽石晶體，耐磨、不沾、導熱快、少油煙，玉子燒鍋、煎盤、深煎鍋、多用途煎／深湯鍋4款鍋具是最頂級的XD系列，市價1萬1800元至1萬9999元；3款配件是鍋具保護／隔熱多用墊、鍋鏟+料理夾、湯勺+漏勺。一樣消費200元集1枚印花，鍋具門檻從40枚降為30枚、配件是20枚起。

上半年英國名廚Jamie Oliver吸引年輕族群，換購衝到147萬件創新高；這次活動從18周延長20周，首度分3波抽1克拉裸鑽、台北-瑞士雙人來回機票或勞力士表，最高價值40萬元；且邀全聯先生夫婦料理實演，表現「用鑽石料理愛情」，並主打好上手的玉子燒鍋，期望在35歲至55歲的主力客群再攻年輕族群，換購量上看140萬組。若以過往活動期間每店單日可增50人次，可望累增700萬人次。

量販近期主攻會員活動，家樂福今年起會員福利加碼，每月有2檔會員價商品，近期指定冰品紅利點數10倍送；20日前歡慶法國國慶與世足奪冠，聯名卡會員加碼購買自有品牌滿399享8折回饋。

愛買「點點成金」活動提前為中元暖身，24日前持HAPPY GO卡、身分證件及當日不限金額消費發票，銷100點可兌換50元，最高銷1000點換600元，較平日33點換10元價值翻倍；同步有百項單品最低58折起，單件最高送50點。

(中國時報)